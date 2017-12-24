Умер лингвист и академик РАН Андрей Зализняк

Андрей Зализняк – крупнейший специалист по новгородским берестяным грамотам. Его исследования строились на полученных в ходе археологических раскопок в Новгороде берестяных грамотах.

В 1995 году академик выпустил собственную книгу «Древненовгородский диалект». Он также изучал «Слово о полку Игореве» и отвергал теорию о том, что это литературное произведение – поздняя подделка.

Зализняк преподавал на филологическом факультете МГУ более 50 лет и читал лекции во многих европейских университетах. Он был членом Парижского и Американского лингвистических обществ.

Андрей Зализняк также лауреат Демидовской премии 1997 года. В 2007 году Зализняк стал лауреатом одновременно премии Александра Солженицына и Государственной премии России, а также был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук. В феврале этого года Андрей Зализняк стал лауреатом Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Популяризатор науки – 2016».