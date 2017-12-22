Появилось видео, рассказывающее историю русского языка за 18 минут

Образовательный портал Arzamas выпустил 18-минутный ролик, в котором пересказывается вся история русского языка. Посмотрев видео, можно узнать откуда взялся русский мат, чем древнерусская грамматика отличалась от современной и с какой буквы не начинается ни одно русское существительное.

«Когда появился русский язык? Князь Владимир тоже на нем говорил? Кирилл и Мефодий, вроде, придумали алфавит? […] Если Ручь была Киевской, то почему в Киеве говорят не по-русски? Как появились слова „хлеб“ и „беспредел“? И, конечно, откуда взялся мат?», - рассуждают авторы ролика.