«Пацаны – исчезающая реальность»: историк из Европейского Университета о молодежных уличных группировках

«Молодежные уличные группировки»

В рамках своего проекта я собираюсь сделать около 100 интервью с представителями молодежных группировок. Готовы уже 45 — основная и самая интересная часть работы еще впереди. Эта работа оказалась для меня крайне насыщенной и напряженной в эмоциональном плане. Я говорил с людьми, которые вспоминают свою бурную, любимую, прекрасную молодость. Хорошее интервью — это всегда погружение в чью-то жизнь, с обсуждением, разъяснением. Так я открыл прошлое многих моих друзей, которое оказывалось намного интереснее, чем я о них думал. Это сейчас они, скажем, этнографы и хиппи в возрасте, а молодость у них была очень буйной.

Пацаны не так предсказуемы, как нам кажется

Недавно мне прислали интервью, сделанное по моему опроснику. Интервьюер говорил с нормальным, правильным пацаном из пригорода, с позицией: «ля-ля-ля, мы крутые», носителем сочного деревенского мата. Общался с ним на его языке, слушал я его в общественном месте, слава богу, в наушниках. Через два дня после интервью парень бросился под машину из-за несчастной любви. С одной стороны, человек брутальный, с выраженной маскулинностью, говорит такие вещи на полном серьезе. С другой, у него могут быть такие неожиданные эмоциональные всплески, потрясения. Кусок его жизни прошел мимо меня.