«Пацаны – исчезающая реальность»: историк из Европейского Университета о молодежных уличных группировках
В Европейском университете доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов прочел доклад «Пацан как объект антропологического изучения». Мы его законспектировали.
«Молодежные уличные группировки»
В рамках своего проекта я собираюсь сделать около 100 интервью с представителями молодежных группировок. Готовы уже 45 — основная и самая интересная часть работы еще впереди. Эта работа оказалась для меня крайне насыщенной и напряженной в эмоциональном плане. Я говорил с людьми, которые вспоминают свою бурную, любимую, прекрасную молодость. Хорошее интервью — это всегда погружение в чью-то жизнь, с обсуждением, разъяснением. Так я открыл прошлое многих моих друзей, которое оказывалось намного интереснее, чем я о них думал. Это сейчас они, скажем, этнографы и хиппи в возрасте, а молодость у них была очень буйной.
Пацаны не так предсказуемы, как нам кажется
Недавно мне прислали интервью, сделанное по моему опроснику. Интервьюер говорил с нормальным, правильным пацаном из пригорода, с позицией: «ля-ля-ля, мы крутые», носителем сочного деревенского мата. Общался с ним на его языке, слушал я его в общественном месте, слава богу, в наушниках. Через два дня после интервью парень бросился под машину из-за несчастной любви. С одной стороны, человек брутальный, с выраженной маскулинностью, говорит такие вещи на полном серьезе. С другой, у него могут быть такие неожиданные эмоциональные всплески, потрясения. Кусок его жизни прошел мимо меня.
Исчезающие пацаны
Есть мнение, что так называемая «уличная среда» существует везде. На самом деле, это не так. Если брать социальные аспекты, ощущение себя частью группировки, то это редкий случай. И чем дальше, тем реже. Это, можно сказать, исчезающая реальность.
Я родился и вырос в подмосковном городе Люберцы, мое поколение на три года старше основной волны «люберов». Я про них ничего толком и не знаю, эти моменты не переживал. Казалось бы, знаковый город, но прошло мимо меня. Конечно, был футбол, какие-то совместные прогулки, но так, чтобы какое-то объединение было или идентичность, стабильная деятельность — такого не было. Только в других районах города. Люди, которые жили за железной дорогой, рассказывали абсолютно другие вещи.
Как возникают пацанские объединения
Также во время экспедиции в малые города Костромской области таких объединений обнаружено не было. Были случаи, когда они возникали. Нам рассказали, что однажды к ним привезли казанских студентов, и все жители против них объединились – бывают моменты идентичности против врага.
Почему обычные люди не знают о существовании молодежных группировок
В некоторых же городах уличная среда присутствует уже не одно поколение. Например, в одном маленьком провинциальном городке, который называется Меренки во Владимирской области. Конечно, есть те, кто не в курсе, что что-то подобное происходит. Я там говорил с руководителем дома культуры. Он рассказал и про музыку, и про спорт. А я его постепенно подводил к теме группировок. Зная, что многие конфликтуют в клубах, спросил про это. Он ответил, что иногда конфликты были. На задних рядах начиналось что-то, и они сразу все прекращали и говорили: «Никакой музыки вам не будет!» Для него эти задние ряды очень далеки, разные слои жизни, которые не пересекаются. И такое часто получается: одни знают, другие — нет. Они не интересуются средой — среда не интересуется ими.
Кто такие пацаны
Каковы же критерии, по которым я причисляю людей к сфере моего изучения? Первый — это молодежность. Чаще всего старший подростковый или младший юношеский возраст. В советское время этот возраст четко заканчивался службой в армии. Те, кто уходили и обратно возвращались, уже не интересовались подобным. Два года – слишком большой разрыв в опыте. Сейчас возрастная планка выше, иногда доходит до 35. Второй параметр — уличные. То есть молодежь, которая основную часть времени проводит на улице: не в спортзалах, не в кружках по интересам и прочем. И третье — группировка. У людей есть ощущение общности, единства и идентичности.
Всегда ли были пацаны
Хронологические рамки очень сложно определить, потому что это такая социальная реальность, которая всегда присутствовала в городах в той или иной степени. Отдельный интерес — исторический анализ. Сообщество до- и послереволюционные, времен войны — все это разные темы. Но все-таки для себя я определил рамки так: все, что после войны. Самый старый интегрируемый помнит 50-ые годы, ему 91. Все-таки лучше брать более стабильное время, когда не было таких эмоциональных потрясений, как революция или ВОВ.
Какие пацаны сегодня
В последние десятилетия прослеживается возникновение пацанских культур, основанных на брутальности и маскулинности. Но это, конечно, уже другая социальная реальность. Я их очень осторожно беру, чтобы понимать, что общего и в чем разница. Сейчас больше сообществ, которые объединяются не по территориальному признаку, а по интересам, за идею, деятельность — футбольные болельщики, скины. И отдельная тема — рэп-культура. Ее тоже хотелось бы коснуться. Потому что через рэперов можно выйти на реальных пацанов. Они пересекаются, особенно в малых городах. Еще одна тенденция — снижение интереса к спортивности и милитаризации. Усиление национального фактора. Хотя этот параметр меняется постоянно. Следующее — переход «игры в пацанов» в интернет.
Какими бывают объединения
Как мы можем изучать такие сообщества? Есть набор определенных признаков. Некоторые сообщества принципиально разные: одни мирные и тихие, другие — наоборот. Первый параметр: аморфность или организованность. От непонятного состояния, когда невозможно определить, существует ли группа, до жесткой структуры. Второе: обязательность или необязательность участия. В большинстве случаев участие по желанию, но бывает так, что у человека могут быть проблемы, если он не входит в группу. Третье: агрессивность и неагрессивность. Четвертое: терпимость к окружающим и противоположное – формирование подробного и четкого образа чужого. Следующее: законопослушность и криминальность. Последнее: равноправие полов и сексизм. Противоположные критерии дают представление о возможных крайних полюсах группировок.
Опасны ли пацаны на самом деле
Менее радикальные встречаются значительно чаще. Обычно это абсолютно тихая и законопослушная среда, которая может быстро ориентироваться в ситуациях. Не криминальная, пока никто не трогает «наших». Крайнее состояние — это известные группировки 80-ых: так называемый «казанский феномен», они были в Набережных Челнах, Ульяновске, Поволжье, Новочеркасске. В Люберцах, из которых я, такого не было.
Мода пацана
Еще важная часть — униформирование. У кого-то свободный стиль, носи, что хочешь, а кто-то старается унифицировать. Я много встречал таких. То шапочки особые, то штаны. Шапочки заказывали бабушкам — они поставщики униформы. Полосочку на штаны дополнительную иногда нашивали. Самое необычное, что помню — белые шарфики носили в Поволжье, стильные ребята. Унифромирование — для различения своих в конфликте, чтобы своих случайно не побить. Отдельная тема — мода. Однажды я сидел в одном провинциальное городке и пытался как-то себя занять. Стал наблюдать и пришел к выводу, что большинство мужчин одеты в «Адидас».
Мораль пацана
Во всех объединениях есть довольно четкое представление о моральном кодексе. Когда начинаешь об этом спрашивать, отвечают подробно и серьезно. Моральный кодекс — то, что декларируется, но не всегда выполняется. Помимо морального кодекса есть масса способов этот самый кодекс обойти. Например, нельзя бить парня, идущего с девушкой, но многим это не мешает — бьют все равно. Могут обидеть и не рассказать своим, потому что те не похвалят. Идет панк с девушкой, могут его не тронуть, просят только символику свою снять.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.