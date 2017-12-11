Минобрнауки обяжет вузы публиковать дипломные работы в интернете

Минобрнауки разработало законопроект, который обяжет вузы публиковать в интернете полные тексты дипломных и выпускных работ студентов и запретит рекламу услуг по написанию курсовых, дипломов и диссертаций.

Если занопроект примут, то образовательное учреждение будет обязано разместить полные тексты выпускных квалификационных работ студентов на своих официальных сайтах. Правило не распространяется на те дипломы, в которых имеется информация, составляющая государственную, коммерческую и другие охраняемые законом тайны.

Помимо этого, ведомство начнет размещать в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» лекции и методические пособия для студентов. Помимо этого ведомство запускает флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов», по результатам которого автор самой интересной истории получит поездку — экскурсию на адронный коллайдер NICA в Дубне.

В совместном проекте Минобрнауки и «ВКонтакте» примут участие ведущие российские вузы, в том числе МГУ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, СПбГУ, ИТМО и Дальневосточный федеральный университет.