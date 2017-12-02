Ракета к Марсу отправится с песней Дэвида Боуи на борту
Полет ракеты-носителя Falcon Heavy произойдет в январе 2018 года, рассказал основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск. Он планирует запустить на орбиту Марса собственный ракета-носитель Tesla Roadster.
В качестве дополнения Маск хочет отправить её с песней Дэвида Боуи «Space Oddity» на борту: «Ракето-носителем будет моя Tesla Roadster, на которой будет играть «Space Oddity». Место назначения – орбита Марса. Будет в космосе миллиарды лет, если не взорвется при взлете».
Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent.— Elon Musk (@elonmusk) 2 декабря 2017 г.
Запуск Tesla Roadster состоится на площадке LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Оттуда же в прошлом веке запускали культовую программу «Аполлон».
Falcon Heavy – это связка трех ракет Falcon 9. Первый полет ракеты-носителя уже откладывался несколько раз.
В феврале 2017 года Илон Маск заявил, что уже в конце 2018 года Falcon Heavy сможет отправить двух туристов на Луну.
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