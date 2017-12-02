Ракета к Марсу отправится с песней Дэвида Боуи на борту

Полет ракеты-носителя Falcon Heavy произойдет в январе 2018 года, рассказал основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск. Он планирует запустить на орбиту Марса собственный ракета-носитель Tesla Roadster.

В качестве дополнения Маск хочет отправить её с песней Дэвида Боуи «Space Oddity» на борту: «Ракето-носителем будет моя Tesla Roadster, на которой будет играть «Space Oddity». Место назначения – орбита Марса. Будет в космосе миллиарды лет, если не взорвется при взлете».