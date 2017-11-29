В 2018 году стипендии вырастут на 4 процента

Студенческие стипендии проиндексируют на 4% с 1 сентября 2018 года. Об этом в среду, 29 ноября, рассказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева на семинаре-совещании, посвященном финансовой деятельности Минобрнауки.

По ее словам, необходимые средства заложены в бюджет и поступят в стипендиальный фонд.

«В 2018 году вырастет объем стипендиального фонда. Он вырастет на 3 млрд 700 млн рублей. В федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября», — сказала Васильева.

В августе глава министерства заявила, что с 1 сентября 2017 года студенческие стипендии будут проиндексированы на 5,9%. По данным Росстата, на 1 января 2017 года минимальный размер стипендии в России составлял 1,34 тыс. рублей. Ставка не менялась с 2014 года.

По материалам «ДП»