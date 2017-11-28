СПбГУ выложил сотни лекций Людмилы Вербицкой и Бориса Аверина по истории русского языка и литературы

На сайте Audeamus, который разработали сотрудники СПбГУ совместно с фондом «Русский мир», опубликовали сотни аудиолекций по литературе, истории, лингвистике и искусствоведению.

Их читают преподаватели Петербургского университета: филологи Людмила Вербицкая и Борис Аверин. Помимо этого на сайте можно найти аудиокурсы по истории жаргонов в русском языке, истории русской и зарубежной литературы, древнерусскому искусству, конструктивизму и неоклассицизму.