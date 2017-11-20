Ученые предупредили об угрозе гибели 1 млрд человек в 2018 году

В 2018 году в мире может значительно возрасти количество мощных землетрясений из-за замедления скорости вращения Земли вокруг своей оси. Об этом на заседании Американского геологического общества заявили Роджер Билхэм из Университета Колорадо и Реббека Бендик из Университета Монтаны.

Согласно их докладу, большинство мощных землетрясений, связанных с замедлением вращения Земли, было зафиксировано в экваториальных областях планеты, где проживают около 1 млрд человек. Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года. Периоды усиления сейсмоактивности начинались примерно через 5 лет после того, как замедление скорости вращения Земли достигало максимума.

С момента последнего замедления вращения Земли прошло около 4,5 года, таким образом, согласно гипотезе ученых, в 2018 году следует ждать роста числа сильных землетрясений, пишет журнал Geophysical Research letters. Всего в XX веке было обнаружено пять периодов, когда число землетрясений значительно превышало средний показатель. В эти периоды ежегодно фиксировали 25-30 сильных землетрясений. В остальное время происходило примерно 15 крупных землетрясений. Если с начала 2017 года было зафиксировано шесть сильных землетрясений, то в 2018 году их может быть 20 и более, отмечается в докладе сейсмологов.

Существование связи между вариациями скорости вращения Земли и усилением сейсмической активности еще в 2015 году доказали российские ученые Борис Левин из Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН и профессор Елена Сасорова из Института океанологии РАН. Они опубликовали в журнале «Доклады Российской академии наук» статью об этом явлении. Согласно их расчетам, начиная с 2014 года Земля вступила в новую фазу торможения, и наблюдается рост количества землетрясений с магнитудой более 6. В начале прошлого века (1900-1910 гг.) отмечалось значительное усиление количества землетрясений, которое было вызвано продолжительным процессом торможения скорости вращения«, — отметил в комментарии «Газета.ру» Борис Левин.

По материалам «ДП»