Школьная сборная Университета ИТМО победила на Всемирной олимпиаде роботов

Школьная сборная петербургского Университета ИТМО по робототехнике завоевала первое место в творческой категории в старшей возрастной группе на Всемирной олимпиаде роботов WRO-2017, проходившей в Коста-Рике.

«Школьная сборная Университета ИТМО из творческой лаборатории робототехники при мегафакультете компьютерных технологий и управления одержала победу в творческой категории (старшая группа), опередив команды из Германии (2 место) и Сирии (3 место), — рассказали в пресс-службе. — Команда состоит из трех человек — школьников Глеба Загарских (гимназия № 116), Даниила Нечаева (ГФМЛ № 30) и Максима Михайлова (ФМЛ № 239). Ребятам по 16-17 лет, тренерами ребят выступают Игорь Лосицкий и Евгений Заварин. Проект творческой лаборатории реализуется совместно с президентским физико-математическим лицеем номер 239».

Юные петербуржцы представили робота Forester («Лесник»), задача которого следить за состоянием леса: собирать данные, определять участки, нуждающиеся в санитарной вырубке и предупреждать лесные пожары. Тренер команд Игорь Лосицкий сообщил, что участники специально написали для робота нейросеть, благодаря которой он может определять вид дерева.