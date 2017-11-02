Археологи обнаружили в пирамиде Хеопса тайную комнату

Археологи обнаружили в пирамиде Хеопса ранее неизвестную комнату, которая предположительно может оказаться тайным хранилищем сокровищ или гробницей. Помещение обнаружили рядом с усыпальницей фараона и главным коридором пирамиды.

Команду исследователей возглавил Мехди Тайоби, президент французского Института по сохранению исторического наследия и Кунихиро Морищима, физик и и профессор Нагойского университета (Япония).

«Когда мы увидели эту зону пустоты, мы поняли, что натолкнулись на нечто очень интересное и большое, бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса», — сообщили археологи.

Примечательно, что за последние 200 лет ученые смогли обнаружить лишь три внутренних помещения в великой пирамиде. В одном из них, по предположениям ученых, был похоронен самa фараон Хеопс, в другой комнате — его супруга, а третье помещение ученые посчитали ловушкой для грабителей.