Археологи нашли зубы, которые могут перевернуть историю происхождения человечества

Немецкие ученые-археологи обнаружили в пересохшем русле реки Рейн зубы, которым 9,7 миллиона лет. Скорее всего, они принадлежат афарскому австралопитеку, останки которого ранее не находили в Европе. Об этом сообщает DW.

Руководитель исследовательской группы Гербер Лутц рассказал, что открытие было сделано год назад, но ученые не могли о нем рассказать без подтверждения датировки. В этом им помогли останки вымершего вида лошади, которые обнаружили рядом с зубами. Находка примечательна тем, что ранее на территории Европы и Азии не находили останков этого предка человека. Самый известный афарский австралопитек — Люси, части скелета которой были найдены в Эфиопии, но она моложе находки на 4 миллиона лет. Таким образом, находка немецких археологов ставит под сомнение гипотезу африканского происхождения человека, которая основана на останках, обнаруженных на материке.

«Это огромная удача, но и большая загадка», — комментируют находку археологи. Они отмечают, что в научном сообществе зубы вызовут большое внимание и резонанс. Источник пишет, что первая научная публикация появится через неделю. Найденные останки продолжат исследовать, а затем передадут музею естественной истории Майнца.