Медведев заявил о создании в Петербурге аналога «Сколково»

В Петербурге создадут инновационный комплекс, который объединит научные центры, лаборатории и производства. Об этом на шестом форуме «Открытые инновации», который проходит 17 октября в Сколково, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщается в официальном твиттере российского правительства, на базе нового комплекса будет построен кампус для Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

Подробностей о сроках и других участниках проекта пока нет.