В обязательную школьную программу в России включат шахматы

В ближайшие 2 года в младших классах введут обязательный урок по шахматам, заявила министр образования Ольга Васильева на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, предполагается учить детей играть в шахматы с 1-го по 4-й класс, программа рассчитана на 1 час в неделю.

По ее словам, это не потребует дополнительных компетенций для учителей. «Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть шахматы», — отметила Васильева (цитата по ТАСС). Министр добавила, что, прежде чем принять решение о проведении такой реформы, Минобрнауки провело соответствующую работу.

«Ни для кого не новость, что игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования наших детей. Это правда, это во всех странах. У нас 40 регионов играют в шахматы, и они показывают абсолютно другие оценки», — подчеркнула глава ведомства. По ее словам, шахматный кружок для учащихся начальных классов есть в школах 70 регионов России, всего в шахматы играют 742 тыс. российских школьников.

По материалам «ДП»