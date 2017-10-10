Зачем миллиардер Вадим Мошкович тратит 1/10 часть состояния на школу для детей?
Владелец холдинга «Русагро» вкладывает 200 миллионов долларов в создание в Подмосковье школы «Летово». В пансионе для талантливых детей 7–11-х классов будут преподавать учителя, которых тренировал профессор Стэнфорда. Заявку на тестирование в школу можно подать на сайте letovo.ru до 1 декабря.
Вы входите в топ-50 российских миллиардеров по версии Forbes. Почему десятую часть своего состояния вы тратите на создание школы для одаренных детей?
Я свои деньги уже давно заработал — и теперь могу отдавать. Хочу сделать идеальную школу, «российский Итон». Поэтому трачу на «Летово» столько, сколько нужно, чтобы реализовать свою цель — дать равные шансы на образование мирового уровня способным детям со всей России. А их множество, не зря наша страна славится своими гениальными учеными, изобретателями — у русских очень необычные мозги. Нашими программистами и предпринимателями забиты вся Силиконовая долина и Сингапур: две точки в мире, где сейчас формируется будущее человечества. Но реализоваться им удалось не благодаря, а вопреки отечественной системе образования. А когда таланты в ребенке заложены, но не реализуются — вот это грустно, это трагедия.
Главный поворот в головах детей — знаю по своим — происходит в старшей школе. Они делают качественный рывок. Даю слово: все выпускники «Летово» смогут легко поступить в топ-50 лучших вузов мира и топ-10 российских. Вместе с командой создающейся школы и с представителями консалтинговой компании McKinsey я объездил самые выдающиеся средние учебные заведения в мире: сначала мы посмотрели на топ-школы в России, познакомились с учителями, потом отправились в Англию, Австралию, Америку, Сингапур, Финляндию, Норвегию. Программы обучения нам помогают создавать консультанты — в нашем пуле есть эксперты из Winchester, лучшей школы в Великобритании по академическим результатам, из Raffles в Сингапуре — а это мировой рекордсмен по количеству выпускников, поступивших в топ-10 мировых вузов, из Montgomery Bell College — одной из самых уважаемых частных школ США. Недавно к нам приезжали профессора из Стэнфорда и проводили тренинг для учителей «Летово» по soft skills — обучение так называемым мягким навыкам, без которых человек не сможет достигнуть успеха через десять лет: сейчас ведь много говорят о том, что многие нынешние профессии скоро никому не будут нужны, почти всех нас заменят машины.
Наверняка то, что вы учились в знаменитой московской школе № 57, тоже отразилось на концепции «Летово»?
57-я была счастьем для всех нас. Счастье думать и узнавать. Счастье обсуждать. Счастье быть в компании людей, с которыми тебе есть о чем дружить. Я собрал одноклассников и учителей, когда только начинал работать над «Летово»: мы пытались вывести рецепт успеха 57-й. Оказалось, его нет. Все держалось на учителях. Я же хочу, чтобы знание принадлежало не учителям, а школе. У нас яркие преподаватели, но мы строим систему так же четко и прозрачно, как строится любая крупная компания, — по бизнес-законам. Чтобы давать устойчивое качество.
И все же педагоги — это ключевой момент для любой школы. Где вы находите учителей и по какому принципу?
Они должны быть лучшими в своем деле и разделять наши ценности. Директор «Летово» — Михаил Мокринский. Уникальный педагог. Под его руководством московская гимназия № 1535 вышла на первую строчку рейтинга московских школ. Мадлена Шагинян — его заместитель по академической программе. Выпускница Гарварда, преподаватель с многолетним стажем. Уже сложился костяк учителей — каждый из них со своей историей успеха, подготовивший десятки победителей олимпиад. Мы собираем педагогов со всей России, также добавляем в команду суперзвезд из мировых школ. Зарплата — хорошая. Такая, чтобы они не думали о деньгах и могли полностью посвятить себя детям. Все будут жить рядом с работой — мы построим удобные квартиры для ста учителей и их семей.
Как будет выглядеть школа?
У меня в собственности земля в Коммунарке, в Новой Москве. Там я и решил построить «Летово». И уже через месяц будут готовы кампус и само здание школы — я приезжаю на стройку почти каждую неделю. На территории — больше 60 гектаров — есть и река, и сосновый лес. Такого в России точно нигде нет. Говорю вам: это будет бомба! Архитектурный проект делали голландцы — бюро Atelier PRO, ведущий мировой специалист по школам нового типа. Они за него получили в 2016 году премию Архсовета Москвы. Это открытые пространства, много воздуха, классы-трансформеры, актовый зал, который может превращаться в лекторий, театр или кинозал, 9 научных лабораторий, не хуже, чем в Стэнфорде. 9 спортзалов, 25-метровый бассейн — всего 10 тысяч квадратных метров для занятий спортом.
Кто сможет поступить в школу и сколько будет стоить обучение?
Скажу две главные вещи: во-первых, блата не будет. Не стоило тратить столько денег и сил, чтобы в «Летово» были блатные. Это было бы просто глупо. Во-вторых, абсолютно всем детям я готов дать стипендии. Ребенок сдал все тесты и прошел собеседование — его приняли. После зачисления материальное положение родителей оценит Сбербанк и поможет нам определить размер этой стипендии, от частичной до полной. Обеспеченные родители будут платить, малоимущие — нет. Себестоимость обучения и проживания — около 20 тысяч долларов в год. Главное, чтобы дети были способные и хотели учиться, обо всем остальном мы позаботимся. Стипендиальный фонд школы — 7 миллиардов рублей. Всем хватит.
Сколько времени вы тратите сегодня на управление холдингом «Русагро» и на вопросы, связанные с созданием «Летово»?
Если заглянуть в мой ежедневник, то 50% встреч — по этой школе.
Текст: Анна Карабаш
Фото: Валерий Латыпов
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