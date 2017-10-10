Зачем миллиардер Вадим Мошкович тратит 1/10 часть состояния на школу для детей?

Вы входите в топ-50 российских миллиардеров по версии Forbes. Почему десятую часть своего состояния вы тратите на создание школы для одаренных детей?

Я свои деньги уже давно заработал — и теперь могу отдавать. Хочу сделать идеальную школу, «российский Итон». Поэтому трачу на «Летово» столько, сколько нужно, чтобы реализовать свою цель — дать равные шансы на образование мирового уровня способным детям со всей России. А их множество, не зря наша страна славится своими гениальными учеными, изобретателями — у русских очень необычные мозги. Нашими программистами и предпринимателями забиты вся Силиконовая долина и Сингапур: две точки в мире, где сейчас формируется будущее человечества. Но реализоваться им удалось не благодаря, а вопреки отечественной системе образования. А когда таланты в ребенке заложены, но не реализуются — вот это грустно, это трагедия.

Главный поворот в головах детей — знаю по своим — происходит в старшей школе. Они делают качественный рывок. Даю слово: все выпускники «Летово» смогут легко поступить в топ-50 лучших вузов мира и топ-10 российских. Вместе с командой создающейся школы и с представителями консалтинговой компании McKinsey я объездил самые выдающиеся средние учебные заведения в мире: сначала мы посмотрели на топ-школы в России, познакомились с учителями, потом отправились в Англию, Австралию, Америку, Сингапур, Финляндию, Норвегию. Программы обучения нам помогают создавать консультанты — в нашем пуле есть эксперты из Winchester, лучшей школы в Великобритании по академическим результатам, из Raffles в Сингапуре — а это мировой рекордсмен по количеству выпускников, поступивших в топ-10 мировых вузов, из Montgomery Bell College — одной из самых уважаемых частных школ США. Недавно к нам приезжали профессора из Стэнфорда и проводили тренинг для учителей «Летово» по soft skills — обучение так называемым мягким навыкам, без которых человек не сможет достигнуть успеха через десять лет: сейчас ведь много говорят о том, что многие нынешние профессии скоро никому не будут нужны, почти всех нас заменят машины.

Наверняка то, что вы учились в знаменитой московской школе № 57, тоже отразилось на концепции «Летово»?

57-я была счастьем для всех нас. Счастье думать и узнавать. Счастье обсуждать. Счастье быть в компании людей, с которыми тебе есть о чем дружить. Я собрал одноклассников и учителей, когда только начинал работать над «Летово»: мы пытались вывести рецепт успеха 57-й. Оказалось, его нет. Все держалось на учителях. Я же хочу, чтобы знание принадлежало не учителям, а школе. У нас яркие преподаватели, но мы строим систему так же четко и прозрачно, как строится любая крупная компания, — по бизнес-законам. Чтобы давать устойчивое качество.