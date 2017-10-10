В Петербурге откроют Школу дизайна НИУ ВШЭ

В Петербурге открывается бакалавриат программы «Дизайн» школы дизайна НИУ ВШЭ. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба организации. Выпускники городских школ смогут поступить летом 2018 года на профиль «Графический дизайн».

Обучение в Школе дизайна основано на проектном подходе и связи с индустрией. За время учебы студенты смогут попробовать себя в разных направлениях и сформировать собственное портфолио.

На первом курсе учащиеся получат основные дизайн-компетенции, в дальнейшем они выберут специализацию и начнут работать с брифами от реальных заказчиков. В течение четвертого курса студенты должны подготовить комплексный дизайнерский проект.

Более подробная информация о программе представлена на сайте Школы дизайна, а 29 октября НИУ ВШЭ проведет День открытых дверей, где абитуриенты смогут познакомиться с образовательными программами.