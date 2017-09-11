Президент СПБГУ Людмила Вербицкая попала в больницу

Президент СПбГУ и глава Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая находится в больнице в связи с ухудшением самочувствия. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По их словам, Вербицкая поступила в больницу несколько дней назад.
«Врачи говорят, что ее состоянию уже сейчас ничего не угрожает, госпитализация связана с обострившимися в связи с возрастом болезнями», — сказали источники.

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Она является доктором филологических наук, профессором СПбГУ, была ректором университета в период с 1994 по 2008 год, а затем его президентом. В 2013 году возглавила РАО.

По материалам «ДП»

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