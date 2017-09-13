Почему Петербург никогда не станет второй Венецией?

Вопреки представлениям многих, ни Петербург, ни любой другой город из тех, что я перечислил, никогда не сможет превратиться в российскую Венецию — они расположены значительно выше уровня воды. Обновление набережных, которое проходит в Санкт-Петербурге, позволяет минимизировать риск наводнения до уровня голландских стандартов: один к десяти тысячам. Хотя из-за некоторых ошибок в проектировании и недостаточно развитой дренажной системы, машины во время ливней порой плывут по улицам, как гондолы. Да и на юге России горожане все еще страдают от сезонных ливневых паводков и оползней. Это связано, вероятно, с вырубкой лесов, недостатком практики планирования и эрозией почвы. Кажется, российские города не далеко ушли в вопросах регуляции климата.

Адаптация к климатическим изменениям могла бы стать отличным толчком к обновлению общественных пространств, дать место новым урбанистическим инициативам. Так, например, произошло с проектом The Big U в Нью-Йорке: чтобы защитить побережье Нижнего Манхэттена от штормов и наводнений, Бьярке Ингельс построил там 16-километровую зону с парком и морским музеем. Подобные идеи нужно приспосабливать к российским условиям.