Как разговаривать с детьми о порно, которое сейчас доступнее, чем видео с котиками

Ого!

Да, но в то же время эти исследования говорят о том, что порно влияет на восприятие женщин, и не в лучшую сторону. Среди молодых мужчин, которые регулярно смотрели секс-видео в подростковом возрасте, превалирует количество тех, кто не одобряет тему равноправия и вообще относится к девушкам в первую очередь как к сексуальным объектам. Кроме того, отношение к самому сексу у них чисто потребительское — в основном, это способ самоутвердиться или показать свою маскулинность, особенно если удалось переспать с «горячей штучкой».

Интересно, что у девочек, которые регулярно смотрели секс-ролики, во взрослой жизни практически отсутствует понятие солидарности с теми женщинами, которые пострадали от домашнего насилия. Именно от них чаще всего можно услышать «Сама виновата».

Вот видите! Поэтому я хочу создать «порно-экосистему», которая бы имела исключительно положительный эффект на психику подростков и формировала бы уважительное отношение к женщинам. Вообще я хочу ограничить доступ детей к интернету или хотя бы подключить функцию «родительский контроль».

Вообще-то есть что-то странное в том, чтобы «курировать» порно, которое смотрят ваши сыновья.

Справедливое замечание.

Вместо этого, подумайте о пролонгированном эффекте, которое несет порно. Что вы в принципе хотите для своего ребенка? Какая модель интимных отношений по-вашему наиболее приемлема для детей? Что может помочь им развиться в этой сфере?

То есть, вы хотите сказать, что мне необходимо поговорить с ними о порнографии?!

Да. Для меня наоборот дико, что из-за нашего повального ханжества , мы просто не можем взаимодействовать с нашими детьми в этом ключе. А итог у этого явления печальный. То есть мы позволяем детям получать знания о культуре секса из-под полы, каким-то совершенно кустарным способом. Все же можно сделать более грамотно, и всем от этого будет лучше и легче.

Вот знаете, некоторые люди нормально относятся к тому, что девочки формируют свое представление о женственности под влиянием принцесс из Диснея. А некоторых наоборот такое положение вещей не устраивает. Некоторые родители совершенно нормально относятся к тому, что сексуальность их детей формируется благодаря просмотру порно, которое полностью захватывает подростковое воображение. А для некоторых даже сама мысль об этом противна.

Нам всем давно пора поговорить со своими детьми об отношениях и сексуальности. Но, конечно, порно — не совсем то, с чего стоит начинать строить свой диалог.