Многие родители обеспокоены темой порнографии в сети, которая стала настолько же доступна, как и видео с котиками. Публикуем интервью журналистки — и матери сыновей-подростков — Сары Фэллон с психологом и секслогом Пегги Оренштейн, которая сейчас готовит книгу о взрослении и порнографии в интернете и провела масштабные опросы подростков-старшеклассников и студентов колледжей .
Как разговаривать с детьми о порно, которое сейчас доступнее, чем видео с котиками
Все подростки смотрят порно?
С чего вообще все начинается?
Иногда они просто чувствуют необходимость узнать то, о чем постоянно говорят окружающие. Часто взрослые ребята предлагают им посмотреть ролики на телефоне. Тинейджеры, с которыми я разговаривала на эту тему, рассказали, что еще в 11 лет они легко нашли то, что их интересовало в два клика на компьютере. Если вбить в Google «большие сиськи», то он выдаст миллионы изображений и столько же видео. Но на самом деле очень часто мальчики просто морально не готовы к такому.
Обычно я говорю родителям, что если они сами никогда не заходили на Pornhub и не видели того, что показывают в бесплатных видео на главной странице, то они даже не представляют, о чем вообще идет речь и как это влияет на неокрепшие умы. Например, ряд исследователей выяснили, что мальчики, которые регулярно просматривают порно, во взрослой жизни поддерживают гей-браки. А для некоторых мам и пап это может стать настоящей трагедией.
Ого!
Да, но в то же время эти исследования говорят о том, что порно влияет на восприятие женщин, и не в лучшую сторону. Среди молодых мужчин, которые регулярно смотрели секс-видео в подростковом возрасте, превалирует количество тех, кто не одобряет тему равноправия и вообще относится к девушкам в первую очередь как к сексуальным объектам. Кроме того, отношение к самому сексу у них чисто потребительское — в основном, это способ самоутвердиться или показать свою маскулинность, особенно если удалось переспать с «горячей штучкой».
Интересно, что у девочек, которые регулярно смотрели секс-ролики, во взрослой жизни практически отсутствует понятие солидарности с теми женщинами, которые пострадали от домашнего насилия. Именно от них чаще всего можно услышать «Сама виновата».
Вот видите! Поэтому я хочу создать «порно-экосистему», которая бы имела исключительно положительный эффект на психику подростков и формировала бы уважительное отношение к женщинам. Вообще я хочу ограничить доступ детей к интернету или хотя бы подключить функцию «родительский контроль».
Вообще-то есть что-то странное в том, чтобы «курировать» порно, которое смотрят ваши сыновья.
Справедливое замечание.
Вместо этого, подумайте о пролонгированном эффекте, которое несет порно. Что вы в принципе хотите для своего ребенка? Какая модель интимных отношений по-вашему наиболее приемлема для детей? Что может помочь им развиться в этой сфере?
То есть, вы хотите сказать, что мне необходимо поговорить с ними о порнографии?!
Да. Для меня наоборот дико, что из-за нашего повального ханжества , мы просто не можем взаимодействовать с нашими детьми в этом ключе. А итог у этого явления печальный. То есть мы позволяем детям получать знания о культуре секса из-под полы, каким-то совершенно кустарным способом. Все же можно сделать более грамотно, и всем от этого будет лучше и легче.
Вот знаете, некоторые люди нормально относятся к тому, что девочки формируют свое представление о женственности под влиянием принцесс из Диснея. А некоторых наоборот такое положение вещей не устраивает. Некоторые родители совершенно нормально относятся к тому, что сексуальность их детей формируется благодаря просмотру порно, которое полностью захватывает подростковое воображение. А для некоторых даже сама мысль об этом противна.
Нам всем давно пора поговорить со своими детьми об отношениях и сексуальности. Но, конечно, порно — не совсем то, с чего стоит начинать строить свой диалог.
Когда вы спрашивали подростков об их реакции на порно, что они вам отвечали?
В целом, когда среднестатистический подросток в самый первый раз смотрит порно, у него нет ответной реакции в виде возбуждения. Многие из них вообще не понимали как реагировать или даже думали о том, что это странно.
Мальчики просто не знают, что со всем этим делом делать. Но это касается тех, кому меньше 15-16. Ребята в возрасте 16-18 лет, гетеросексуальные мальчики (я проводила исследования и среди подростков-гомосексуалов, но это совсем другая история), часто отвечали мне так: «Я понял, что это совсем фантастическое и не имеет ничего общего с реальными половыми контактами», «Я начал чувствовать, что просмотр порно сказывается на моих отношениях с девчонками и моей сексуальной жизни», «Порно влияет на то, какими я вижу девушек, и я решил прекратить его смотреть».
Некоторые мальчики были обеспокоены тем, что реальный секс был не настолько хорош, как это показывают в роликах на Pornhub. И им это не нравилось. Один мальчик рассказал мне, что перестал смотреть порно после того, как понял, что периодически представляет своих одноклассниц в роли актрис.
Учитываая то, что сейчас порно настолько же доступно, как видео с котиками...
Да, может даже доступнее.
.... Что же я должна сказать своим сыновьям?
Самым большим сюрпризом для меня, как для родителя, было то, что мы обязаны защитить наших детей и их мозги от хищнических сайтов, которые хотят продать им абсолютно дикие вещи. Вы, как мама, должны провести фундаментальную работу, подготовить почву, чтобы затем можно было спокойно проводить разговоры о реальном сексе и сексе на экране.
Поговорите с детьми о жестокости, которую часто показывают в роликах. Расскажите им, что все это постановка, и она не имеет ничего общего с реальной жизнью. Порно это всего лишь один из способов развлечься. Мы-то, взрослые, знаем, что все это фейк, а в обычной жизни люди так себя не ведут. А вот подросткам еще предстоит научиться отличать контекст и отделять зерна от плевел. На самом деле это касается не только порнографии, но и «безобидных» новостей по ТВ и в сети. Да, каждый родитель расстроен тем, насколько сейчас доступно порно, но осознание того, как масс-медиа кипятят нам мозги не менее грустно.
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