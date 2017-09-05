Звезда балета Ульяна Лопаткина стала студенткой СПБГУ

Балерина Ульяна Лопаткина стала студенткой Санкт-Петербургского государственного университета по программе «Дизайн среды», где готовят специалистов в области ландшафтного и интерьерного дизайна и интерьера. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

Напомним, в июне Лопаткина объявила о завершении своей карьеры. Вскоре после этого подала документы на поступление в университет.

«Успешно пройдя творческие испытания, балерина была зачислена в СПбГУ на обучение по программе «Дизайн среды», — отмечается в сообщении. 

«Эта программа предполагает развитие в разных направлениях, именно это мне нравится. Я иду в университет для того, чтобы расширить не только свои знания, но и свое мировосприятие. Меня действительно интересует среда, ее оформление и влияние на человека. Надеюсь, что знания, полученные здесь, откроют новые возможности для творчества, причем не только в сфере балета. А что из этого получится — покажет время», — отметила Лопаткина, слова которой приводятся в сообщении.

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