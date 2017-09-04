Европейскому университету отказали в новой образовательной лицензии

Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) в выдаче новой образовательной лицензии. Об этом сообщается на сайте вуза. Документы, которые университет подал на получение лицензии, вернули обратно.

«Совершенно формальные претензии – корректность заполнения лицензионных форм и отражение всех формулировок госстандартов в описании материально-технической базы», — рассказала «Фонтанке» руководитель аппарата ректора ЕУСПб Алла Самолетова.

Новый пакет документов университет отправит 5 сентября. В вузе хотят начать новый учебный год не позднее 1 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что в особняке Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице (также известный как Малый Мраморный дворец) планируют открыть IT-академию для одаренных детей.