Смольный откроет IT-школу для одаренных детей в особняке Европейского университета

В начале августа арбитражный суд Москвы поставил точку в споре Европейского университета и Смольного : апелляционная инстанция подтвердила расторжение договора аренды дома №3 по Гагаринской улице.

Особняк Кушелева-Безбородко или, как его еще называют, Малый Мраморный дворец, с 1994 года занимала некоммерческая организация «Европейский университет». Последний раз договор на аренду был продлен в 2011-м до сентября 2024 года. Спустя два года университет объявил конкурс на реконструкцию здания и его приспособление под образовательные цели. Победу присудили французскому архитектурному бюро Wilmotte & Associes S. A. S. Жана-Мишеля Вильмотта. Предусматривалось создание остекленного атриума для проведения конференций, помещений под библиотеки и компьютерные центры, организация зимнего сада и устройство мансарды с учебными классами над лицевым корпусом. Проект согласовали городские власти, а Европейский университет заявил о готовности вложить в его реализацию 30 млн долларов, пожертвованных спонсорами.

Воплощение этих планов в жизнь пришлось остановить в 2016 году, когда в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов – как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, между тем юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.

Правительством Петербурга на данный момент решается вопрос о том, чтобы разместить в особняке Кушелева-Безбородко IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

В комитете по образованию отметили, что намерены открыть центр программирования для одаренных детей, однако сообщили, что не в курсе планов, где именно правительство намерено разместить проект. В КИО же добавили, что готовы рассмотреть размещение Европейского университета в другом здании, если вуз к ним обратится.

В Европейском университете сообщили, что никаким другим образом более не обращались к властям: «Инициатива выселения Европейского университета из здания на Гагаринской принадлежит городским властям. Мы ждем предложений об альтернативном размещении», – сообщил ректор Николай Вахтин. Он отметил, что ему непонятно, почему нужно сначала выселить университет, а потом искать ему новое место. «Почему сразу не поискать новое место для размещения школы для одаренных детей? Что касается здания, то оно не очень удобно для учебного процесса – именно поэтому мы затеяли проект по его приспособлению. Этот проект теперь, видимо, не будет реализован».

На данный момент вуз обратился в Рособрнадзор за новой лицензией. Заявка на разрешительную документацию оформлена уже на новый адрес. Какой именно, в вузе не раскрывают, называя здание, в котором теперь будет зарегистрирован ЕУ, вспомогательным.

Текст: Ксения Клочкова

По материалам «Фонтанки»