Искусствовед из Русского музея проведет для детей занятия по визуальному искусству

Музей уличного искусства совместно с научно-просветительским проектом «Университет детей» с 10 сентября начнет новую осеннюю программу занятий, которые продлятся до 24 декабря. Об этом «Собака.ru» сообщил представитель музея.

Так, юные петербуржцы смогут попасть на курс «Как оставить след в вечности: от наскального рисунка до граффити», куратором которого выступит искусствовед, сотрудник Русского музея и доцент кафедры художественного образования и музейной педагогики РГПУ имени А. И. Герцена Алексей Бойко. В проекте также задействована арт-группа «Явь», известная своими остросоциальными проектами в городе. По итогам курса студенты 13-14 лет смогут предоставить свои работы и доклад о том, какой след в истории они хотели бы оставить.