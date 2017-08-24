Искусствовед из Русского музея проведет для детей занятия по визуальному искусству

Музей уличного искусства совместно с научно-просветительским проектом «Университет детей» с 10 сентября начнет новую осеннюю программу занятий, которые продлятся до 24 декабря. Об этом «Собака.ru» сообщил представитель музея.

Так, юные петербуржцы смогут попасть на курс «Как оставить след в вечности: от наскального рисунка до граффити», куратором которого выступит искусствовед, сотрудник Русского музея и доцент кафедры художественного образования и музейной педагогики РГПУ имени А. И. Герцена Алексей Бойко. В проекте также задействована арт-группа «Явь», известная своими остросоциальными проектами в городе. По итогам курса студенты 13-14 лет смогут предоставить свои работы и доклад о том, какой след в истории они хотели бы оставить.

Дети также познакомятся с различными жанрами уличного искусства и разберутся в том, почему паблик-арт необходим городскому пространству.

Помимо этого, в рамках учебной программы будут доступны курсы «Как открыть новую планету?» и «Насколько большие Большие данные, или Как социальная сеть находит мне друзей?».

Поступить в «Университет детей» можно детям с 7 до 14 лет. Более подробно о программе занятий можно узнать здесь. Уроки будут проходить в Университете ИТМО и Политехническом университете по воскресеньям, а расписание студент сможет подстроить под себя исходя из предпочтений и удобного времени.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Эрмитаж начинает новый сезон авторских лекций по искусству

Смольный откроет IT-школу для одаренных детей в особняке Европейского университета

Вузы Петербурга будут самостоятельно присуждать ученые степени

Петербургские выпускники все чаще выбирают Китай

Петербургский «Водоканал» откроет собственный университет

В российские школы предлагают добавить уроки о присоединении Крыма и западных санкциях

Жириновский предложил ввести 12 класс в школах

В России предлагают отменить аспирантуру