Алина Букатая

27 лет

Дочь владельца ГК «Автодом» Александра Букатого решила, что в мужской семейный бизнес более органично вольется не она, а брат Филипп. А сама предпочла сделать работой свое хобби — выездку и уход за лошадьми. Ненадолго оставив скучать по себе трех семейных жеребцов — Юстаса, Маслина и Георгина, девушка уехала в Париж и вернулась с дипломом бизнес-школы Ieseg, стала одним из самых молодых директоров проектов «Экспофорум-Интернэшнл» и теперь дважды в год запускает международные выставки «Иппосфера» и «Зоосфера».

Ольга Мельцер

22 года

Вместо того чтобы по-семейному разделить бизнес с отцом, ресторатором Игорем Мельцером, Ольга предпочла наработать собственный опыт в индустрии: после окончания парижской Academie Internationale de Management она занялась маркетингом и коммуникациями в отеле Le Meridien в Бангкоке, потом стала сервис-менеджером Grand Mercure на Пхукете, вернулась в Петербург — ассистентом менеджера в Гранд Отеле Европа и недавно присоединилась к команде Николая Никитина — перезапускать «Волну». А еще Оля поет и недавно записала альбом на лейбле, выпустившем первую пластинку Jamiroquai.