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13 детей бизнесменов, вернувшихся в Россию после учебы на ЗападеМода на «сбежать из страны» осталась в нулевых — петербургская «золотая молодежь» задает новый тренд.
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Алина Букатая
27 лет
Дочь владельца ГК «Автодом» Александра Букатого решила, что в мужской семейный бизнес более органично вольется не она, а брат Филипп. А сама предпочла сделать работой свое хобби — выездку и уход за лошадьми. Ненадолго оставив скучать по себе трех семейных жеребцов — Юстаса, Маслина и Георгина, девушка уехала в Париж и вернулась с дипломом бизнес-школы Ieseg, стала одним из самых молодых директоров проектов «Экспофорум-Интернэшнл» и теперь дважды в год запускает международные выставки «Иппосфера» и «Зоосфера».
Ольга Мельцер
22 года
Вместо того чтобы по-семейному разделить бизнес с отцом, ресторатором Игорем Мельцером, Ольга предпочла наработать собственный опыт в индустрии: после окончания парижской Academie Internationale de Management она занялась маркетингом и коммуникациями в отеле Le Meridien в Бангкоке, потом стала сервис-менеджером Grand Mercure на Пхукете, вернулась в Петербург — ассистентом менеджера в Гранд Отеле Европа и недавно присоединилась к команде Николая Никитина — перезапускать «Волну». А еще Оля поет и недавно записала альбом на лейбле, выпустившем первую пластинку Jamiroquai.
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Николай Никитин
23 года
От деда, основателя одного из крупнейших железнодорожных операторов России «Евросиб», выпускник University College London унаследовал не только имя, но и стремление строить и укреплять семейную империю. Вернувшись из Англии, он стал работать аналитиком в отделе стратегического маркетинга «Евросиба» и параллельно, прежде чем воплощать мечты о собственных Hyper Loop и Apple, решил начать с малого: сделать открытый тетей, певицей и диджеем Ксенией Никитиной ресторан «Волна» на Петровской набережной great again. Демонтировал террасу, нежно любимую дни напролет играющими в шашки авторитетами из 1990-х, взбодрил интерьер и пригласил молодого шеф-повара Романа Киселева.
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Клим Рогалев
30 лет
Сын владельца компаний «Росфинтекс» и «Тендер Джет» в детстве мечтал стать музыкантом, но вместо этого получил аж два диплома юриста — один в СПбГУ, другой в брюссельском Vrije Universiteit. Несмотря на уговоры друзей, залечь на дно в Бельгии Клим не захотел — вернулся в Петербург, вступил в коллегию адвокатов, а в свободное от практики время музицирует на саксофоне — коллеги, конечно же, больше всего любят Park Avenue Beat из сериала про адвоката Перри Мейсона в исполнении Клима.
Стася Куренбина
23 года
Мама Оксана, куратор и владелица арт-отеля «Рахманинов», с трех лет брала Стасю на шопинг и модные показы. Папа, советский фигурист и трижды серебряный призер чемпионатов СССР, а сегодня — бизнесмен и коллекционер антиквариата Владимир Куренбин воспитал в дочери спортивный характер. В итоге в тринадцать лет девочка дебютировала со своей первой коллекцией одежды Stasia Kurenbina на фестивале «Модный десант», вместе с поздравлениями получила ворох обвинений в возмутительной молодости и решила вернуться в строй петербургских дизайнеров уже с опытом работы стилиста и высшим образованием по специальности «фэшн-стайлинг», полученным в лондонском Instituto Marangoni. Камбэк под брендом Pointé намечен на осень, и первым делом луки появятся в инстаграме @pointofpointe.
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Даша Никонова
21 год
В шестнадцать лет окончив Вторую гимназию, свой математический склад ума Даша покорно планировала применить в ИТМО или в ВШМ, но однажды папа, тогда — генеральный директор бутика Vanity, привел дочь на свою работу, и девушка решила заняться фэшн-менеджментом. Отучившись в лондонском и парижском Marangoni, Даша вернулась в Петербург и стала работать личным модным консультантом, добывает вещи sold out и занимает очереди за маст-хэвами. Так что теперь мы знаем, кому звонить, чтобы достать бомбер Louis Vuitton x Supreme и новые Yeezy.
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Полина Петренко
24 года
Между двумя семейными предприятиями — универсамом «Пулковский» Владислава Петренко и кондитерской «Трюфель» Светланы Михайловой девушка выбрала мамин бизнес, после бакалавриата в ФИНЭКе отправилась получать магистерскую степень по ресторанно-гостиничному делу в West London University и, отметив в этом месяце выпускной, планирует развивать заведение на Караванной, 14, а затем, может быть, и принадлежащий маме отель в Таллине.
Анастасия Прохорова
24 года
Специальность по межкультурной коммуникации на филфаке СПбГУ дочь генерального директора Taleo Princeps усилила степенью MBA по международному маркетингу в European University Business School в Мюнхене. Неожиданно для друзей, знающих Настю как королеву вечеринок, она защитила диссертацию на тему «Экологическая маркетинговая стратегия для деревообрабатывающего бизнеса» и с сентября начнет работать в компании — производителе пиломатериалов «Стод».
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Доминик Шпота
25 лет
Сын помощника заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергея Шпоты сразу после окончания элитной 56-й гимназии переехал на живописное побережье Женевского озера в Монтре и стал изучать индустрию гостеприимства в Glion Institute of Higher Education. После практики в Kempinski в Братиславе и Hilton в Эль-Айне Доминик решил привезти европейское образование в Петербург и стал одним из менеджеров проекта Swissam — местной hospitality бизнес-школы, выдающей швейцарский диплом. Потом занял должность заместителя генерального директора парка развлечений Maza Park, а два года назад открыл сеть ресторанов Street Beef Burgers и теперь кормит любителей стритфуда бургерами с котлетами из мраморной говядины.
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Даша Рамазанова
22 года
Швейцарскую высшую школу гостиничного менеджмента IHTTI дочь владельца фармацевтической компании «Афган-Нева» Назима Рамазанова после первого курса променяла на изучение маркетинга в University of Westminster. Вернувшись в Россию, Даша вместе со школьным другом запустила бренд U Story — атласные брюки с лампасами, бланковые кепки и футболки с надписями «Stop being poor», «На выход» и «Heart breaker» тут же раскупили все патимейкеры Петербурга.
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Ева Шиманская
22 года
Дочь партнера Probka Group Сергея Никонова после седьмого класса уехала в Альпы — учиться в школе-пансионате Beau Soleil. Получив диплом о среднем образовании, Ева сменила размеренный швейцарский ритм на активный лондонский и поступила на факультет теории и истории искусств Central Saint Martins. Освоив программу бакалавриата, девушка уже собиралась подать документы на магистратуру, но внезапно получила от знакомых предложение заняться проектом катка на Новой Голландии в Петербурге. К тому времени в Англии у девушки было столько друзей, что из-за постоянных вечеринок невозможно было сосредоточиться на карьере, а в родном городе из-за долгого отсутствия такой проблемы не стояло. После закрытия катка Ева стала координатором «островной» школы креативных индустрий «Маяк».
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Марк Финкельштейн
20 лет
Студент роттердамского Erasmus University никогда не считал себя золотой молодежью: родившись в Каннах, он почти всю жизнь прожил в Монако, после переехал учиться в Голландию, поэтому для друзей он в первую очередь «Марк из России», а потом уже сын президента ассоциации смешанных единоборств M-1 Global Вадима Финкельштейна и племянник владельца корпорации PMI Евгения Финкельштейна. Но в следующем году с дипломом бакалавра в области экономики Марк переедет в Петербург, станет спортивным функционером в компании отца и автоматически войдет во все списки самых завидных холостяков города.
Жаклин Яковлева
25 лет
Жаклин родилась и выросла в Берлине и в детстве не понимала, зачем учить русский язык. Но когда ей исполнилось тринадцать, вслед за отцом, девелопером Игорем Яковлевым, вся семья вернулась в Россию. После недолгого обучения в гимназии «Альма Матер» привыкшую к европейской системе образования девочку родители все же отправили в Institut auf dem Rosenberg в Швейцарии. Потом Жаклин поступила на экономический факультет лондонского Regent's и только по окончании университета влюбилась в Петербург и вернулась к семье. Задумав открыть кафе мексиканской кухни на Новой Голландии, девушка полгода проработала у мамы — совладелицы ресторана Vox Светланы Яковлевой, а сейчас уже встречает гостей собственного San Diego в новом пространстве острова — «Бутылке».
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Фото: Данил ЯрощукСтиль: Роман Кянджалиев, Стефани ВизажПрически: Мария Сурикова, Гая Вартанян, Евгения СомоваПродюсер: Кристина ШибаеваБлагодарим Bedford studio за помощь в организации съемки
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