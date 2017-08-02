Петербургские выпускники все чаще выбирают Китай

В Петербурге закончили прием заявлений в вузы. Как посчитали ректоры, в этом году желающих учиться вновь стало больше — почти на 30 тысяч. Вчерашние школьники рвутся стать программистами, менеджерами, экономистами и врачами. В то же время, как утверждают в вузах, увеличилось число желающих поступить на специальности с профильным изучением китайского языка и традиций Поднебесной. Конкурс на эти специальности почти в два раза больше, чем на журналистику.

Тенденцию заметили в Санкт-Петербургском государственном университете. По подсчетам ректората, экономика Китая стала самым популярным направлением по итогам этой кампании. На бюджетное место подано 56,43 заявлений абитуриентов. На четвертом месте, уступив только госуправлению и управлению персоналом, – изучение китайского языка и права КНР. В университете такую тягу к Китаю объясняют потребностями рынка.

Аналогичную ситуацию наблюдают и в Политехническом университете. Как рассказал «Фонтанке» заведующий кафедрой международных отношений при Институте международных образовательных программ Сергей Погодин, китайское направление появилось в вузе еще в начале 2000-х, но стало популярным лишь в последние годы.

«Вначале набор был очень маленьким, теперь китаистов почти половина. Мы не только учим языку, но и преподаем регионоведение Китая, кроме того, в основе программы нет изучения истории языка, а делается акцент на современный деловой стиль». По словам Погодина, каждый из студентов имеет возможность поехать на год на практику в Китай. По итогам обучения выпускники в основном трудятся в туристических компаниях. «Сейчас в Китае бум туризма, а значит нужны переводчики, сопровождающие и те, кто знает культуру этой страны. Часть выпускников идут работать на предприятия, например, у нас в Политехе есть такая совместная партнерская программа».

По материалам «Фонтанки».