11 заповедей успеха от первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона

Детство

Десять лет назад я написал книгу «Избегайте занудства». В молодости я стремился избегать нудных учителей, а затем делал все возможное, чтобы не допустить нудных людей в свою лабораторию. В книге я перечислил правила, которые накопились у меня в течение жизни. Это похоже на заповеди, которые я сам для себя создал. Некоторые из них довольно простые и появились, когда я был еще подростком. Например, принимайте советы основываясь только на опыте, а не на откровениях. Должна быть причина, логика в системе ваших убеждений. Не верьте словам без оснований.

Еще одно правило: лицемерие в попытке угодить общественному мнению подрывает ваше самоуважение. Никогда не лгите. Придерживаться правды бывает непросто, особенно, если политики или, как раньше, религиозные деятели навязывают вам определенные убеждения. Мы все помним пример Галилея или нападки не генетику в СССР. В США дела обстоят не лучше. Многие мои коллеги боятся говорить правду из-за политкорректности.

Лет с 10 я начал вслед за папой, который был орнитологом-любителем, наблюдать за птицами. Я почувствовал, что передо мной стоит моя первая научная проблема: каким образом птицы ориентируются в межсезонной миграции. Я тогда надеялся, что в будущем буду изучать только этот вопрос. Папа водил меня в библиотеку каждую пятницу, я приносил домой две-три книжки и читал их на протяжении недели. В том числе – русскую литературу. Особое впечатление на меня произвел Тургенев.

Я принимал участие в детской передаче, немного похожей на российскую «Умники и умницы». Там была семилетняя девочка, которая все время побеждала. Когда задавали вопросы о Ветхом завете, то девочка еврейского происхождения ответила блестяще. А я с треском провалился, потому что его не читал.