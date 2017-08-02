Нобелевский лауреат, 89-летний Джеймс Уотсон, первым открывший структуру ДНК, прочитал студентам СПбГУ лекцию о правилах своей жизни и дал практичные рекомендации, как преуспеть в работе.
11 заповедей успеха от первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона
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Джеймс Уотсон
Детство
Десять лет назад я написал книгу «Избегайте занудства». В молодости я стремился избегать нудных учителей, а затем делал все возможное, чтобы не допустить нудных людей в свою лабораторию. В книге я перечислил правила, которые накопились у меня в течение жизни. Это похоже на заповеди, которые я сам для себя создал. Некоторые из них довольно простые и появились, когда я был еще подростком. Например, принимайте советы основываясь только на опыте, а не на откровениях. Должна быть причина, логика в системе ваших убеждений. Не верьте словам без оснований.
Еще одно правило: лицемерие в попытке угодить общественному мнению подрывает ваше самоуважение. Никогда не лгите. Придерживаться правды бывает непросто, особенно, если политики или, как раньше, религиозные деятели навязывают вам определенные убеждения. Мы все помним пример Галилея или нападки не генетику в СССР. В США дела обстоят не лучше. Многие мои коллеги боятся говорить правду из-за политкорректности.
Лет с 10 я начал вслед за папой, который был орнитологом-любителем, наблюдать за птицами. Я почувствовал, что передо мной стоит моя первая научная проблема: каким образом птицы ориентируются в межсезонной миграции. Я тогда надеялся, что в будущем буду изучать только этот вопрос. Папа водил меня в библиотеку каждую пятницу, я приносил домой две-три книжки и читал их на протяжении недели. В том числе – русскую литературу. Особое впечатление на меня произвел Тургенев.
Я принимал участие в детской передаче, немного похожей на российскую «Умники и умницы». Там была семилетняя девочка, которая все время побеждала. Когда задавали вопросы о Ветхом завете, то девочка еврейского происхождения ответила блестяще. А я с треском провалился, потому что его не читал.
Университетская жизнь
В Чикагский университет я поступил, когда мне было всего 15. Мой главный вывод из того периода – это умение думать. Нужно из фактов выводить идеи, но в молодом возрасте они появляются редко, так как базы знаний недостаточно – поэтому необходимо знакомиться с идеями других людей.
В университете я прочел книгу «Что есть жизнь» Эрвина Шредингера. Случайно сам увидел ее название в газете. Шредингер говорил, что важным элементом является информации, которую можно копировать. То есть какой-то химический процесс, кодирующий информацию жизни. Когда я прочитал эту книгу, понял, что это гораздо более интересная проблема, чем миграция птиц. Вот так я превратился из любителя-натуралиста в человека, озабоченного природой генов.
На следующем этапе я поступил в аспирантуру в университет Индианы. Тогда же я познакомился с великим физиком Лео Силардом. Он известен тем, что собрал первый ядерный реактор, но биология его тоже интересовала. Я весьма рано начал встречать правильных людей в своей жизни, и они принимали меня, как равного. Им было не важно, что я гораздо младше.
Вот мои советы, которые я узнал в университете Индианы: 1) выбирайте себе молодого научного руководителя, потому что он будет работать над какой-то новой темой, а не над чем-то уже известным; 2) не удивляйтесь, что молодых ученых все считают наглыми, это не их вина; 3) никогда не занимайтесь неважными темами.
После диссертации я приехал в Европу и провел целый год в Копенгагене, где пытался учить биохимию, а меня заставляли заниматься очень новыми и неинтересными темами, а не ДНК. Поэтому еще совет: меняйте поле деятельности до того, как вам станет скучно. Занимайтесь тем, что вам по душе именно сейчас.
Конкуренция и общение
Через какое-то время я отправился в Кембридж. Это самый прекрасный университет в мире. И там работают гениальные люди. Один из таких замечательный людей – физик Фрэнсис Крик. Он относился ко мне как к младшему брату, постоянно давал полезные советы и говорил, что мне стоит делать. На его примере я понял, что в Кембридже собираются умные люди. Поэтому очень полезно поступать в хорошие университеты. Это место, где можно встретить умных людей, а в остальных вас ждут обычные.
Я хотел стать орнитологом, химию вообще не знал, но та работа, которую мы проделали с Криком, оказалось чистейшей химией. Как мы открыли структуру ДНК? А ответ в том, что с нами в комнате сидели умные химики. Если бы мы были в кабинете одни, то ничего бы не получилось.
Была одна женщина, биофизик Розалинд Франклин, которая работала в Лондоне. Она должна была первой открыть структуру ДНК, но к сожалению, она не с кем не общалась. А очень важно обсуждать свои идеи с другими людьми, когда вы их развиваете. Розалинд просто не смогла интерпретировать полученные ею данные. И мне не следует этого говорить, но она еще и человеком была не очень приятным. Я не знаю почему, но с ней никто не хотел общаться. В любом случае нам немного повезло, когда у нее не получилось сделать открытие. Еще один наш конкурент – величайший химик Лайнус Полинг. Он в то время только открыл структуру пептидов. И если бы он занялся ДНК, мы бы проиграли.
Структура ДНК
Я пытался понять, как водородные связи могут удерживать две цепи спирали. В кабинете сидел мой коллега-химик, который сказал: «У тебя неправильное расположение атомов водорода. У них кетоформа должна быть». Я согласился, потому что химию не знал. И через два дня после того, как я с ним пообщался, мы с Криком получили структуру ДНК. Как только мы поняли расположение атомов водорода, структура ДНК была открыта. Через 10 лет я написал книгу «Двойная спираль».
Мы уехали с Фрэнсисом из Кембриджа в августе, наша модель так и висела в кабинете. Нам даже не приходило в голову говорить, что ее надо сохранить. В итоге ее разобрали на сувениры, так что оригинальная модель храниться по частям у разных людей. Когда ВВС снимали фильм по моей книге, им нужна была эта модель, и они построили новую. Она сейчас хранится в Научном музее в Лондоне. То есть там не оригинальная модель.
Карьера писателя
Меня всегда радовали книги, а потом вдруг оказалось, что я сам могу их писать. Но я понял главное: ты можешь писать, если тебе есть, что сказать. Когда ты в университете, тебя заставляют о чем-то говорить, но ты еще ничего не знаешь. Поэтому сложно учиться писать в университете. Но как только тебе есть что сказать, тебя беспокоит эта тема, это другое дело.
Суть книги необходимо изложить в первом абзаце, он должен зацепить читателя. И что важнее, уже первое предложение должно привлекать внимание. Как-то у меня ушел целый день, чтобы подобрать первое предложение к книге. Но зато к концу недели я уже написал половину главы и весьма быстро закончил всю книгу.
Еще одно из правил, которым я следую: если вам нужна помощь, старайтесь ее найти, как можно быстрее, и не стесняйтесь о ней просить. В школах учат, что ты должен всего добиваться сам, но если стоите на передовой, вам нужна помощь.
Записала Алена Марина
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