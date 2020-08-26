Помимо термоментрии на входе в школу и усиления дезинфекционного режима, российские школы с 1 сентября должны будут соблюдать дополнительные ограничения:

Каждому классу необходимо выделить отдельный кабинет для занятий,

Занятия в актовом и спортивном залах, а также библиотеке можно будет проводить только для одного класса единовременно,

Все межклассовые мероприятия, за исключением линейки 1 сентября — ее проведут на открытом воздухе — запрещены,

График работы столовой должен быть организован таким образом, чтобы ученики разных классов не контактировали между собой,

Внеурочную деятельность рекомендовано организовывать в периоды каникул, а также выходные и праздничные дни,

Уроки должны проходить таким образом, чтобы на одного учащегося в помещении приходилось не менее 2,5 квадратных метра площади.

Минпросвещения также рекомендует рассмотреть возможность преподавания отдельных предметов и факультативов дистанционно, а на случай возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране — проработать возможность перехода на «удаленку».

Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.