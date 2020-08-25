Всемирный конгресс Международной рекламной ассоциации (IAA) объявил новые даты проведения

Изначально организаторы рассматривали возможность провести менее масштабное мероприятие осенью 2020-го. Но так как Конгресс предполагает участие ведущих экспертов коммуникационной индустрии из 34 стран мира, было принято решение перенести его на более поздний срок, май 2021 года.

Организаторы обещают, что сохранят все основные компоненты деловой и вечерней программы. При этом они уже работают над изменением темы всего мероприятия, а также тем сессий деловой программы. По их словам, это продиктовано новой реальностью.