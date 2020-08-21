В медицинские колледжи Петербурга желающих поступить стало в два раза больше, чем в прошлом году

Напомним, с началом нового учебного года студентов и преподавателей российских вузов обяжут носить маски. Средствами индивидуальной защиты их обеспечат университеты. Исключение сделают для обладателей антител к коронавирусу — но и их наличие потребуется доказать.

Образовательные учреждения Петербурга намерены возобновить работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха.