В новом учебному году учителя будут обязаны носить маски в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на горячую линию Минпросвещения.
В российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них
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Фото: Shutterstock
При этом школьников не будут заставлять носить маски, но они могут воспользоваться средствами индивидуальной защиты, если на этом настаивают родители. Учителям же придется соблюдать это требование, иначе родители могут обратиться в администрацию школы.
Напомним, в Петербурге школы, детские сады и колледжи с 1 сентября начнут работать очно. «Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о том, что кинотеатры и фуд-корты Петербурга не откроются в ближайшее время. В Смольном объяснили, с чем это связано.
С 27 июля в Петербурге возобновили работу торговые центры и рестораны. Однако фуд-корты и развлекательные зоны по-прежнему закрыты. Рестораторы просят Смольный объяснить запрет на работу — по новым правилам, они не могут обслуживать посетителей даже в режиме самовывоза. Компания Fort Group, управляющая 15 торговыми центрами Петербурга и Москвы, подала судебный иск к Смольному с требованием отменить запрет на работу фуд-кортов.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.
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