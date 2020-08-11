Аспирант ИТМО Геннадий Короткевич в седьмой (!) раз подряд стал победителем Google Code Jam

По итогам финала ежегодного чемпионата мира по программированию Google Code Jam аспирант петербургского Университета ИТМО Геннадий Короткевич заработал 173 очка, затратив на решение задач меньше времени, чем остальные участники. Как отмечают в пресс-службе университета, Короткевич «стал единственным участников финала, кто решил задачу Hexacoin Jam». Таким образом он продлил победную серию до семи лучших результатов подряд.

Также в тройке лидеров Google Code Jam Кевин Сан из Канады и Эндрю Хе из США. Оба набрали 131 очко, но серебряный медалист смог решить задачи быстрее соперника, получившего бронзу. Пятый результат — у выпускника Университета ИТМО Евгения Капуна. Он регулярно выходит в финал соревнований.

Напомним, в 2018 году двукратный чемпион мира по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников Геннадий Короткевич пятый раз подряд выиграл престижный турнир Google.Algorithm. В 2019 году году Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года, в третий раз одержал победу на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup. А также впервые за всю историю ежегодного чемпионата по программированию Topcoder Open Короткевич победил сразу в двух треках — Marathon и Algorithm.