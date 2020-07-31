Студентов и преподавателей российских вузов обяжут носить маски. Исключение сделают для обладателей антител к COVID-19

В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок. Как заявил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков, не носить маски разрешат тем, у кого выявлены антитела к коронавирусу — подтвердит их наличие соответствующая справка. Кроме того, при чтении лекций преподаватели масками также могут не пользоваться.

Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну — только после этого они смогут быть допущены к занятиям. Те, кто въехать в страну не сможет, будет обучаться дистанционно в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

«К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения. Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», — заявил Фальков.

Напомним, Минпросвещения России не планирует продлевать дистанционное обучение в школах. С начала нового учебного года ученики вернутся в классы. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Образовательные учреждения Петербурга также намерены возобновить работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха