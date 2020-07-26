В Петербурге подвели итоги основного периода ЕГЭ. Максимальных результатов добились два выпускника — они сдали три предмета на 100 баллов. Об этом сообщили в комитете по образованию.
Два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов
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Фото: Shutterstock
Заветные 100 баллов на экзаменах по физике, математике и информатике получили выпускники из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239. Всего же стобалльных результатов по физике 20, а по истории – 96, что в три раза больше, чем в прошлом году.
»Честно говоря, я ожидал таких результатов и очень на них надеялся. Результат по информатике подтвердил мое «преимущественное право» для поступления в вуз, да еще и с каким запасом!», – поделился Кирилл Кондратюк, один из выпускников.
На следующей неделе обнародуют результаты остальных экзаменов: по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам. При этом число стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней – 573 – уже превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года, уточняют в комитете.
Напомним, Единый государственный экзамен в России начался 3 июля 2020 года и закончится 25 августа. ЕГЭ сдают только те ученики, которые планируют поступление в вузы.
13 мая Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов было решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. Незадолго до принятия решения глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года.
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