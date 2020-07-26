Два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов

Напомним, Единый государственный экзамен в России начался 3 июля 2020 года и закончится 25 августа. ЕГЭ сдают только те ученики, которые планируют поступление в вузы.

13 мая Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов было решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. Незадолго до принятия решения глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года.