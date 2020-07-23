Археологи СПбГУ обнаружили в Ленобласти шведские редуты времен Северной войны

Обнаруженные учеными земляные редуты состоят из внутренней площадки, земляного вала с насыпью и рва. Длина каждой стороны южного укрепления составляет около 59 метров. Северный редут сильно разрушен — от него сохранился только восточный угол с участками внутренней площадки, вала и рва. Облик и конструкция сооружений позволяют археологам датировать их периодом XVII–XVIII веков. Также на территории вокруг укреплений были найдены свинцовые пули и фрагмент корпуса ручной гранаты, характерные для этого времени.

«Обнаруженные нами редуты были созданы для того, чтобы защитить эвакуацию корпуса, они прикрывали единственный проход на оконечность мыса. Укрепления обороняли части из перевербованных шведами пленных саксонцев. Вообще, Любекер сильно намучился с ними в ходе кампании — значительная часть из них дезертировала и сдалась русским. Но, прикрывая посадку на корабли, они проявили себя героически — из двух батальонов в плен попало немногим более сотни человек, они стояли до последнего», — говорит научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев.

Как отмечают в СПбГУ, в отличие от большинства крупных сражений XVIII века не осталось никаких изображений битвы у деревни Криворучье. Напоминание о битве хранит медаль, выбитая по приказу Петра I в честь победителя в кампании Федора Апраксина — с одной стороны ее украшает портрет адмирала, с другой изображение кораблей. Археологи планируют продолжить изучение места боя — провести подводные исследования в зоне мыса Колгомпя и найти захоронения участников сражения. Они также намерены выяснить точное место расположения шведского берегового лагеря. Результатом работ может стать комплексная реконструкция поля сражения.