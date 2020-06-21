Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест появится в российских вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Соответствующий документ размещен в воскресенье на сайте правительства, пишет ТАСС.