Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Соответствующий документ размещен в воскресенье на сайте правительства, пишет ТАСС.
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест появится в российских вузах
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Фото: Shutterstock
«Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях», – уточняется в сообщении. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
Кроме того, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, который был составлен по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки.
Напомним, Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», дающий абитуриентам возможность подать документы в университеты онлайн. Так, через сервис «Госуслуги» можно подать документы в 54 российских вуза.
Ранее стало известно о том, что с 20 июня российские абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы. При этом сделать это можно без результатов Единого государственного экзамена — они потребуются позже.
Напомним, дату начала подачи документов на поступление в вузы еще в конце мая назвал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В 2020 году абитуриенты смогут сделать это с 20 июня. Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок — сдача ЕГЭ в России стартует с 3 июля, обновленное расписание по всем предметам можно посмотреть здесь.
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