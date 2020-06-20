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Археологи СПбГУ нашли на Митрофаньевском кладбище фундамент старинной часовни

Археологи СПбГУ обнаружили фундамент часовни, построенной над могилой странника Александра Крайнева на заброшенном Митрофаньевском кладбище. Более 50 лет на этом месте находилась свалка строительного мусора, и определить точное местоположение часовни было практически невозможно.

  • Фото: пресс-служба СПбГУ

Александр Крайнев собирал пожертвования на восстановление бедных церквей и помогал обездоленным.  По словам руководителя раскопок Елены Михайловой, его почитали практически так же, как и Ксению Блаженную. Странник скончался в 1889 году в Петербурге, и за его гробом от Сенной площади до Митрофаньевского кладбища шли около 20 тысяч человек. В начале XX века над могилой Александра Крайнева возвели часовню.

«Огромную помощь оказали нам историки Митрофаньевского кладбища, предоставив копии немецких аэрофотоснимков 1942–1943 годов. На них просматриваются некоторые дорожки и — предположительно — даже сама часовня. В ходе археологической разведки мы нашли фрагмент основания стены из известняковых плит, который, по нашему мнению, относится к часовне. Нашли бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов, нашли предполагаемый вход», — поделилась Елена Михайлова.

Так, приход храма Митрофана Воронежского сможет приступить к восстановлению часовни. «Радует, что археологи Санкт-Петербургского государственного университета помогают восстановить историческую память», — добавила Елена Михайлова.

Сабина Алиева,
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