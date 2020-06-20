Археологи СПбГУ обнаружили фундамент часовни, построенной над могилой странника Александра Крайнева на заброшенном Митрофаньевском кладбище. Более 50 лет на этом месте находилась свалка строительного мусора, и определить точное местоположение часовни было практически невозможно.
Археологи СПбГУ нашли на Митрофаньевском кладбище фундамент старинной часовни
Александр Крайнев собирал пожертвования на восстановление бедных церквей и помогал обездоленным. По словам руководителя раскопок Елены Михайловой, его почитали практически так же, как и Ксению Блаженную. Странник скончался в 1889 году в Петербурге, и за его гробом от Сенной площади до Митрофаньевского кладбища шли около 20 тысяч человек. В начале XX века над могилой Александра Крайнева возвели часовню.
«Огромную помощь оказали нам историки Митрофаньевского кладбища, предоставив копии немецких аэрофотоснимков 1942–1943 годов. На них просматриваются некоторые дорожки и — предположительно — даже сама часовня. В ходе археологической разведки мы нашли фрагмент основания стены из известняковых плит, который, по нашему мнению, относится к часовне. Нашли бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов, нашли предполагаемый вход», — поделилась Елена Михайлова.
Так, приход храма Митрофана Воронежского сможет приступить к восстановлению часовни. «Радует, что археологи Санкт-Петербургского государственного университета помогают восстановить историческую память», — добавила Елена Михайлова.
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