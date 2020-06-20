Археологи СПбГУ нашли на Митрофаньевском кладбище фундамент старинной часовни

Александр Крайнев собирал пожертвования на восстановление бедных церквей и помогал обездоленным. По словам руководителя раскопок Елены Михайловой, его почитали практически так же, как и Ксению Блаженную. Странник скончался в 1889 году в Петербурге, и за его гробом от Сенной площади до Митрофаньевского кладбища шли около 20 тысяч человек. В начале XX века над могилой Александра Крайнева возвели часовню.