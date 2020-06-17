Галапагосская черепаха Диего, спасшая свой вид от вымирания, вышла на пенсию

Самец Диего был вывезен с Галапагосских островов в начале XX века. В 1960-х годах, когда в природе оставалось только два самца гигантской галапагосской черепахи, Диего был выбран для программы по восстановлению популяции. По ее результатам появились более 2 тысяч черепах, и сразу 40% — потомки Диего.

Как пишет ВВС, сейчас 100-летний Диего отправлен на заслуженную пенсию. После карантина, который черепахи выдержат по прибытии на необитаемый остров Эспаньола, легендарного самца вместе с сородичами выпустят в дикую природу.