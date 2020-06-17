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Галапагосская черепаха Диего, спасшая свой вид от вымирания, вышла на пенсию

Гигантская галапагосская черепаха Диего, прославившаяся тем, что спасла свой вид от вымирания (не без помощи повышенного либидо!), вышла на пенсию. Вместе с еще 14 особями она вернулась с острова Санта-Круз, где проходила программа восстановления популяции, домой — на Галапагосские острова.

  • Фото: Shutterstock.com

Самец Диего был вывезен с Галапагосских островов в начале XX века. В 1960-х годах, когда в природе оставалось только два самца гигантской галапагосской черепахи, Диего был выбран для программы по восстановлению популяции. По ее результатам появились более 2 тысяч черепах, и сразу 40% — потомки Диего. 

Как пишет ВВС, сейчас 100-летний Диего отправлен на заслуженную пенсию. После карантина, который черепахи выдержат по прибытии на необитаемый остров Эспаньола, легендарного самца вместе с сородичами выпустят в дикую природу.

Дарья Гладких,
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