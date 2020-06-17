Гигантская галапагосская черепаха Диего, прославившаяся тем, что спасла свой вид от вымирания (не без помощи повышенного либидо!), вышла на пенсию. Вместе с еще 14 особями она вернулась с острова Санта-Круз, где проходила программа восстановления популяции, домой — на Галапагосские острова.
Галапагосская черепаха Диего, спасшая свой вид от вымирания, вышла на пенсию
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Фото: Shutterstock.com
Самец Диего был вывезен с Галапагосских островов в начале XX века. В 1960-х годах, когда в природе оставалось только два самца гигантской галапагосской черепахи, Диего был выбран для программы по восстановлению популяции. По ее результатам появились более 2 тысяч черепах, и сразу 40% — потомки Диего.
Как пишет ВВС, сейчас 100-летний Диего отправлен на заслуженную пенсию. После карантина, который черепахи выдержат по прибытии на необитаемый остров Эспаньола, легендарного самца вместе с сородичами выпустят в дикую природу.
Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E— Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020
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