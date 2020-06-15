Петербургская школьница стала первым автором статьи в престижном журнале по химии Frontiers in Chemistry

Еще до публикации статьи Вероника Элькина выступила с докладом об истории открытия химических элементов на международной конференции «Mendeleev 150», которая проходила в Университете ИТМО. Вскоре после конференции ученые ИТМО и МГУ объявили сбор коллекций статей, посвященных 150-летию периодической таблицы Менделеева, в журнал Frontiers in Chemistry. В качестве научной стажировки Вероника решила подготовить статью о каком-либо химическом элементе и остановила свой выбор на прометии. Как отмечают в ИТМО, о нем написано совсем немного статей в отличие от других элементов.

«Вероника потрясающе выступила и даже подготовила раздаточный материал ― периодическую таблицу, где в клеточке каждого элемента был флажок страны, которой принадлежит открытие. Эта таблица стала частью пакета участника и разъехалась в три десятка стран после конференции. Поэтому наверняка в мире есть люди, у которых в кабинете или дома, над столом, висит таблица, которую составила Вероника», — рассказал «Собака.ru» научный сотрудник химико-биологического кластера Университета ИТМО и соавтор статьи Михаил Курушкин.

Прометий ― серый радиоактивный металл, который практически не встречается в природе. Его открыли лишь в середине XX века. Изначально применение прометию нашлось в батарейках, в разных средствах связи, в том числе между подводными лодками. Однако у нового металла не было достаточно стабильных изотопов, поэтому постепенно он был вытеснен другими материалами. Вероника отмечает, что будущее прометия может быть связано с различными экспедициями по освоению космоса, поскольку он обладает мягким бета-излучением, позволяющим симулировать космические условия, с которыми сталкивается экипаж, на Земле.

Напомним, аспирант петербургского Университета ИТМО, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый титулованный (да-да!) программист мира Геннадий Короткевич продолжает уверенно пополнять копилку наград. Впервые за всю историю ежегодного чемпионата по программированию Topcoder Open Короткевич победил сразу в двух треках — Marathon и Algorithm. Ранее Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года, в третий раз одержал победу на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup.