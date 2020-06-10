Петербургские школьники разрешили сдавать ЕГЭ без перчаток и масок

Сообщается, что те же маски и перчатки останутся обязательными только для организаторов.

Всего ЕГЭ будут проводить в 167 школа города. На входе выпускников будут встречать с бесконтактными градусниками и попросят воспользоваться атисептиками перед входом на экзамен, а в помещениях установят обеззараживатели воздуха.

В одной аудитории на момент сдачи экзамена смогут находиться не более 10 школьников. Их рассадят «зигзагом» на расстоянии полутора метров друг от друга.

Напомним, единый государственный экзамен в России начнется с 3 июля 2020 года и закончится 25 августа. ЕГЭ будут сдавать только те ученики, кто планирует поступление в вузы. Остальным аттестаты выдадут без экзаменов.

13 мая Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов было решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. Незадолго до принятия решения глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года.

Все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы.



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