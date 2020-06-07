Колледжи в России должны начать работу с 1 сентября и «научиться работать в любых условиях»

Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал дату начала подачи документов на поступление в вузы. В 2020 году абитуриенты смогут подать документы с 20 июня по 17 августа. «Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», — рассказал Фальков.