С 1 сентября российские колледжи должны начать работать и научиться организовывать учебный процесс в любых условиях. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, пишут РИА Новости.
Колледжи в России должны начать работу с 1 сентября и «научиться работать в любых условиях»
«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях», — сказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Как отметил замминистра просвещения , к началу учебного года министерство должно удостовериться в том, что каждая образовательная организация сделает все, чтобы студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.
Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал дату начала подачи документов на поступление в вузы. В 2020 году абитуриенты смогут подать документы с 20 июня по 17 августа. «Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», — рассказал Фальков.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.