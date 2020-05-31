Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Напомнил, корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о том, что во время запуска ему оставалось лишь молиться. «Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС», – заявил он в Центре космических полетов имени Кеннеди.