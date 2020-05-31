Сегодня, 31 мая, корабль Crew Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией спустя 19 часов после запуска. Так, впервые в истории частная компания доставила людей на станцию. За процессом можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube. Посмотрите, как это было!
Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Напомнил, корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о том, что во время запуска ему оставалось лишь молиться. «Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС», – заявил он в Центре космических полетов имени Кеннеди.
Запуск Crew Dragon к МКС должен был пройти еще 27 мая, однако его пришлось отложить из‑за погодных условий. Для NASA в приоритете была безопасность космонавтов, которые находились на борту.
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