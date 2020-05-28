Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Известно, что выпускники 2020 года будут сдавать ЕГЭ только в том случае, если они собираются поступать в университет. Экзамены продлятся с 3 по 25 июля. «Вторую волну» выпускных экзаменов для поступающих в ВУЗы перенесут на август. Экзамены назначены на 3, 5, 7. Подробнее о том, как будет устроена сдача Единого государственного экзамена в этом году «Собака.ru» по ссылке.

В соответствии с проектом документа, ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим предметам: русский язык, математика профильного уровня (усложнённый тест для поступающих на математические специальности), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика ИКТ

Рособрнадзор также уточняет: «Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы».

Напомним, 21 мая президент страны Владимир Путин озвучил дату начала единого государственного экзамена. Тогда его собирались проводить с 29 июня 2019 года. Позднее Рособрнадзор опубликовал подробное расписание по всем предметам. Русский язык хотели проводить в два дня — 2 и 3 июля. ЕГЭ по математике было назначено на 6 июля, по истории и физике — на 9-е, по обществознанию и химии — на 13-е. 16 июля должны были пройти биология и письменные экзамены по иностранным языкам (устную часть планировали на 18 и 20 июля).

13 мая Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов было решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. Незадолго до принятия решения глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года.

Все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы.

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