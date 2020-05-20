В России начали тестировать отечественный аналог Zoom для дистанционного обучения

Как сообщили в министерстве, апробация прототипа началась на базе школ в Московской области — к ней уже присоединяются около 10 регионов страны. Сервис войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу «Мое просвещение» — его структура будет содержать набор сервисов для аудио и видеосвязи, необходимых для дистанционного образования школьников страны.

Новой платформой, которая получила рабочее название Russian online communications assistant, можно будет воспользоваться из раздела «Мое образование» на Едином портале государственных услуг. Платформу интегрируют с календарем образовательных событий и региональными электронными дневниками, журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту.

«Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, ранее «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для всех школьников, которым пришлось уйти на карантин из-за пандемии коронавируса Сovid-2019. Она работает, как и офлайн-школа — с 09:00 до 14:00, а также предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. Для учеников младших классов также доступны более 50 тысяч готовых занятий по русскому языку, математике и окружающему миру — их можно найти в «Яндекс.Учебнике».