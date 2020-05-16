Ученые обнаружили у летучих мышей инфекцию, похожую на коронавирус

Так, вирус выявили среди образцов от 227 рукокрылых, собранные в период с мая по октябрь 2019 года в китайской провинции Юннань на юге страны. Он получил название RmYN02. Отметим, что в феврале другое исследование в Китае выявило еще один вирус, схожий с SARS-CoV-2 на 96% — RaTG13. Однако Business Insider подчеркивает, что ни один из них не является прямым предком нового коронавируса.

«После открытия SARS-CoV-2 появилось несколько необоснованных предположений, что вирус имеет лабораторное происхождение. <…> Наше исследование показывает, что подобные характеристики могут проявляться естественным путем. Это убедительное доказательство против [теории], что SARS-CoV-2 появился в результате утечки из лаборатории», — отметил один из исследователей Вэйфэн Ши.