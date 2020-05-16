Международная группа ученых выявила у китайских летучих мышей новый вирус, генетический код которого на 93,3% совпадает с вирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования появились в журнале Current Biology.
Ученые обнаружили у летучих мышей инфекцию, похожую на коронавирус
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Фото: Shutterstock
Так, вирус выявили среди образцов от 227 рукокрылых, собранные в период с мая по октябрь 2019 года в китайской провинции Юннань на юге страны. Он получил название RmYN02. Отметим, что в феврале другое исследование в Китае выявило еще один вирус, схожий с SARS-CoV-2 на 96% — RaTG13. Однако Business Insider подчеркивает, что ни один из них не является прямым предком нового коронавируса.
«После открытия SARS-CoV-2 появилось несколько необоснованных предположений, что вирус имеет лабораторное происхождение. <…> Наше исследование показывает, что подобные характеристики могут проявляться естественным путем. Это убедительное доказательство против [теории], что SARS-CoV-2 появился в результате утечки из лаборатории», — отметил один из исследователей Вэйфэн Ши.
Вирусы обычно передаются от носителя-животного к человеку, напоминает Business Insider, перечисляя вспышки свиного и птичьего гриппа, Эболы или тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). «Хотя это может быть возможным, что образец коронавируса летучей мыши утек из лаборатории, куда более вероятно, что конкретно этот вирус передался естественным путем от летучих мышей к промежуточным особям, прежде чем перейти к человеку», — поясняет портал. Три из четырех появляющихся инфекционных заболеваний передаются человеку от других видов, утверждает он. По информации Business Insider, как минимум четыре эпидемии последних 45 лет, включая SARS, произошли из-за заболеваний, доставшихся от летучих мышей.
Как отмечают исследователи, SARS перешел к человеку после того, как от летучих мышей заразились циветты —хищные звери, обитающие в странах Африки и Азии, пишет BI. Другой коронавирус — Ближневосточный респираторный синдром (MERS) — сначала передался от летучих мышей верблюдам и больше десяти лет оставался незамеченным, прежде чем передаться людям, уточнил Business Insider.
Исследование 2019 года показало, что рукокрылые переносят более 200 коронавирусов. «Они идеальные носители, если ты вирус, потому что летучие мыши летают на большие расстояния, перенося болезнь, в то время как сами не заболевают», — отмечает Business Insider.
Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин рассказал в интервью каналу CGTN, что доказательств искусственного происхождения коронавируса нет. «Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — отметил Чжимин.
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