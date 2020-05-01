Как убедить бабушку, родителей и знакомых не выходить из дома во время майских праздников? Инструкция

Почему фраза «просто сиди дома» не только не поможет, но и навредит

Главное, что стоит знать из теории коммуникации: нельзя донести до человека информацию, которая вступает в конфликт с его базовыми ценностными установками. В этом смысле сажать картошку на майские праздники — это квинтэссенция такой базовой ценности. Каждый дачник знает лучше любого ученого, что если на майских ты картошку (лук, морковь и далее по графику) не посадишь, то в сентябре ты ее не соберешь. Это особенно актуально сейчас, когда экономическая ситуация у многих ухудшилась. В этом отношении человек сам себе эксперт в этой конкретной точке своей дачи. Откажется он от поездки, только если риск будет более серьезным и осязаемым — взрыв на месте дачи, например. А если риск вероятностный, как любой эпидемиологический, то человек с большой вероятностью будет его игнорировать в сравнении со стопроцентным риском несостоявшихся посадок. Поэтому пытаться идти вразрез с базовой ценностью — прямой путь к полной потере контакта, для собеседника все твои советы станут плохими, и слушать тебя не будут.

Как же тогда сделать так, чтобы человек не заразился и не заразил других?

Если снова вернуться к теории научной коммуникации, то она предлагает сосредотачиваться не на том, как ты хочешь изменить этого человека (это почти невозможно), а на том, какого ты хочешь добиться эффекта. В данном случае ты хочешь, чтобы человек не заразился коронавирусом и не заразил других. Соответственно нужно советовать людям не отказаться от поездки, а соблюдать социальную дистанцию, а со стороны властей — максимально обеспечить возможность это делать. Во многих странах нет ограничений на передвижение людей, которые живут в одном домохозяйстве — они должны избегать контактов со всеми остальными. Если они поедут на посадки с теми, с кем они живут в одной квартире, в своей машине — ничего страшного не будет. А объяснять нужно, что, заправляя машину, не стоит подходить близко к людям, по возможности воспользоваться автоматической заправкой, носить маски — пусть даже самодельные, не устраивать вечеринки с соседями.