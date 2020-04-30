Что будет с российской экономикой после пандемии? Объясняет декан факультета экономики Европейского университета

Оптимистичный сценарий

Начнем с предположения, что модель Сбербанка корректно прогнозирует пик заболеваемости в России в первой декаде мая. Это значит, что во второй половине мая можно будет начать постепенно снимать ограничения. Что будет происходить с экономикой по мере того, как контроль будет ослабевать?

Сначала произойдет оживление, люди будут стремиться получить то, чего были лишены – кофе в кафе или стрижку. Однако первая волна может оказаться мнимым поводом для оптимизма – люди выйдут из самоизоляции с меньшими сбережениями, кто-то лишится заказов, кто-то потеряет работу, потому что не все компании смогли пережить почти два месяца простоя. Добавим к этому, что возвращение к нормальной жизни будет происходить не одномоментно – на примере ресторанной отрасли уже было показано, что разрешать открывать обратно бизнесы будут поэтапно. За это время еще какие-то компании могут исчерпать свои финансовые ресурсы. Люди станут осторожнее в тратах – по крайней мере часть будет опасаться второй волны вируса и новых мер по самоизоляции.

Важно также и то, что будет происходить вне России – насколько быстро будут сниматься карантинные меры в странах Европы и США. От того, когда они вернутся к нормальному функционированию, зависит, как быстро спрос (а вместе с ним и цены) на нефть будет возвращаться к привычным значениям. Уже можно спрогнозировать, что активное авиасообщение не возобновится раньше 2021 года, поскольку страны и регионы будут настороженно относиться к возможности получить новую волну вируса, завезенную из-за рубежа.

Тем не менее, при оптимистичном сценарии мировая экономика начнет летом постепенно (сомневаюсь, что быстро) возвращаться в нормальный режим, что означает восстановление промышленного производства, рост грузоперевозок и общее оживление. Это будет позитивно сказываться и на российской экономике, и в течение лета можно надеяться увидеть сначала постепенное, а затем более бодрое восстановление занятости, доходов, а вместе с ними и уже более явный подъем в сфере услуг, которая в наибольшей степени страдает от ограничений. Тем не менее, полного восстановления экономики мы, скорее всего, не увидим до конца года – останется на низком уровне туризм, пассажирские перевозки (на всех видах транспорта), массовые культурные мероприятия, ритейл (не связанный с онлайн-продажами).