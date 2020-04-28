Пациентов с COVID-19 начнут выписывать из больниц до подтверждения их выздоровления

«Выписка пациентов подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при регрессе клинических проявлений болезни. Решение о выписке пациента может быть принято до получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2». Заявление опубликовано в новом выпуске методических рекомендаций Министерства здравоохранения.

После выписки пациентов обяжут соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов на коронавирус (в том числе взятых при госпитализации), а медработников — обеспечить инфицированных амбулаторной помощью.

Отмечается также, что если выписать человека на самоизоляцию домой не представляется возможным, то врачам придется рассмотреть вопрос о его выписке в медицинский обсерватор или другие организации, где он сможет изолироваться до полного выздоровления.

Важно, что при выписке пациенту не придется сразу же пользоваться такси, личным транспортом или общественным. До места самоизоляции его доставят специальным санитарным транспортом. Его водитель и сопровождающие медики также будут одеты в костюмы индивидуальной защиты.

Ранее стало известно о петербурженке, которая почти месяц провела в НИИ им. Вредена и не знала свой COVID-статус. Женщина объявила голодовку в знак протеста против недостаточного информирования пациентов. Также 27 апреля из городского медицинского центра сбежал мужчина с диагнозом коронавирус: он приехал в Петербург на операцию из Махачкалы и заразился COVID-19 уже в медучреждении. Он вернулся на родину. Неизвестно, сколько людей он мог заразить по дороге.

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