«Собака.ru» поговорила с SMM-специалистом Павлом Гуровым, в портфолио которого кейсы Coca Cola и конференция ТЕDx, о том, как монетизировать офлайн-навыки онлайн, как с помощью стримов в Instagram и донейшенов на Patreon зарабатывать по 100 000 рублей и почему будущее — за подкастами.
SMM-эксперт Павел Гуров: «Контент приносит мне больше 100 000 рублей в месяц. Диджитал — все что у нас осталось в кризис»
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Павел Гуров, smm-специалист, блогер с 78 тысячами подписчиков в instagram
Мой офлайн-бизнес теряет деньги. Что делать?
С одной стороны, рынок диджитал-маркетинга лучше всего подготовлен к сегодняшнему кризису — это не гостиничная сфера и не ресторанный бизнес, которым, кажется, придется начинать все заново. С другой стороны — клиенты агентств чаще всего не диджитал-бизнесы. Последний мой большой клиент — стартап для дальнобойщиков, которые, кстати, до сих пор себе ездят вполне прекрасно, но даже этот стартап заморозился. В ленте фейсбука все, конечно, храбрятся: мы сделали онлайн-офис, мы сделали VR-офис. Но в VR нельзя сделать деньги, они должны откуда-то появиться. И они берутся собственно из оффлайн-бизнеса конечно же. У моего небольшого агентства — сразу минус 200 тысяч рублей в месяц. Клиенты клянутся и божатся, что вернутся когда-нибудь в мае, однако авторитетный журнал Science пишет, что карантины будут длиться до 2022 года.
Как спасать свой офлайн-бизнес? В первую очередь — минимизировать все оффлайновые активы. Если бы у меня был офис, я бы потерял гораздо больше, чем 200 тысяч в месяц. Мой клиент заморозился — я всего лишь пошел в командный мессенджер и переключился в Slack с бизнес-тарифа на обычный (со слезой).
Поговорим о профессиях, которые, казалось бы, намертво пристегнуты к офлайну, например барбер, парикмахер. У блогера Никсель Пиксель я увидел вдохновляющий пример: кибер-барбер. Это работает так: специалист вам звонит в Zoom, вы берете ножнички в руки, а он объясняет, что и как. Никсель Пиксель так сделала очень сложную стрижку и заплатила барберу деньги — он суперпарикмахер, который как и все сейчас остался дома. Если у вас есть экспертиза — транслируйте ее онлайн. Я, например, с удовольствием заплачу, если меня научат по Zoom делать фантастический торт. Повторюсь — не нужно баловать людей и приучать их к мысли, что все должно быть бесплатным, даже микроплатежи лучше, чем ничего. Они позволят продержаться на плаву пару месяцев, пока режим самоизоляции не закончится.
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Пример монетизация офлайн-навыка
Еще один хороший пример — Airbnb. Аренда квартир, путеществия и переезды теперь под запретом, и бренд перестроился за 2 недели. Теперь основной их заработок — Airbnb Experiences, то есть онлайн-воркшопы на самые разные темы: еда, фото, хобби.
Если вы хотите спасать бизнес и срочно переходить в диджитал, не кидайтесь в объятия инфоцыган! Как проверить, что приглянувшийся SMM-специалист не из таких? Почему-то инфоцыгане очень любят на своих лендингах писать каждое громкое слово с большой буквы: «Архитектор Интернет Смыслов», «Школа Продающего Копирайтинга». Им нужно подчеркнуть — Мы Очень Большие. Обязательно гуглите имя специалиста — если его нигде нет, значит он находится за пределами профессиональной тусовки.
Про вред бесплатного контента
Будущее рождает новые цветы зла, например, выход в прямой эфир Инстаграма, который раньше считался чем-то странным. Все быстро изменилось: прямой эфир стал нормой. Социальная канва и правила меняются на наших глазах: у меня на неделе три прямых эфира, один из них — с Анной Седоковой.
Я считаю, что бесплатные стримы — это не очень правильно. Дело в том, что диджитал — это все, что осталось у человечества, ну еще доставка. Не надо перекармливать людей бесплатным контентом. Во-первых, люди чувствуют себя дезориентированными. Во-вторых, когда они платят за контент, у них появляется осознанность, даже если это один доллар. Я перевожу каждый месяц деньги фонду «Насилию.нет», потому что сейчас происходит вспышка домашнего насилия: люди заперты в клетке и начинают срываться друг на друга. У всех падает платежеспособность, у меня тоже, но я доначу тем, кого люблю смотреть: комикам Денису Чужому и Александру Долгополову. Мы все — часть диджитал-экосистемы, чтобы мы не пошли ко дну, надо поддерживать друг друга. У меня у самого есть Патреон — платформа, на которой твое собственное комьюнити платит за контент. Я получаю донейшены, например, за доступ к закрытому чату в Телеграм, где мне можно задавать вопросы о диджитал-маркетинге. Это 10 долларов в месяц, всего я получаю только с Патреона более 100 тысяч рублей ежемесячно от почти 500 подписчиков.
«Плохой» пример бесплатных стримов сейчас — World Сlass, крупнейшая сеть фитнес-залов в России. Они бесконечно делают инстаграм-лайвы с тренировками — вроде бы классно и альтруистично, это такой сигнал — у нас все хорошо, мы держимся. Но это же не так — у сети безумно дорогая недвижимость и они рассчитывают в первую очередь на финансовую поддержку государства.
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Типичные курсы по smm для начинающих
Почему не надо покупать курс по SMM
Не надо учиться на SMM-щика, если вы работали барменом или в сфере бьюти и лишились работы. Конкуренция новичков в SMM всегда была страшнейшая, а сейчас сокращают даже тех, у кого в портфолио — «Каннский лев». После пары бесплатных вебинаров вы не сможете получить заказ, а даже если получите — я гарантирую, что вы его провалите, как любой начинающий SMM-щик.
Что же делать, если потерял работу и хочешь зарабатывать в диджитал? Во-первых, сейчас растет потребление звукового контента — это подкасты. На Amazon и Ozon уже закончились микрофоны для подкастеров — через две недели мы увидим много новых шоу. Многие будут плохими, зато хорошие будут выделяться. Рекомендую идти на специальности, которые будут создавать инфраструктуру для подкастов. Я знаю один русский стартап по поддержке подкастеров — они будут развиваться на фоне этого бума. Поэтому консультируйте подкастеров, если разбираетесь в звуке, — это принесет деньги. Во-вторых, не бойтесь изучать программирование. Конечно, вы не будете получать 200 тысяч рублей, если начнете сейчас с нуля. Однако человек в любой профессии с навыками программирования будет востребован больше. Тот же журналист, но со знаниями Tableau даст фору коллеге без навыков кодинга. В-третьих: сейчас развивается сфера Business Intelligence — интерпретации массива данных, благодаря чему можно оптимизировать внутренние расходы. Компании буду активно развивать BI, так как он помогает экономить и делать процессы прозрачными — сейчас каждая копейка на счету. У Microsoft есть бесплатные вебинары на эту тему, советую срочно загуглить.
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Crowdcast.io — платформа для монетизации стримов, пока не популярная в России
Сервисы для монетизации авторского контента
Есть ряд проверенных сервисов, с помощью которых можно получать донейшены. Если вы делаете стрим на YouTube — это Donation Alerts, он открывается после 10 000 подписчиков. Но это добровольные «чаевые», а если вы хотите полностью платные стримы делать, то ключевое решение — Crowdcast.io, о котором в России знает два с половиной землекопа.
Crowdcast работает в связке с Patreon, самым быстрым и красивым сервисом, с хипстерским (в хорошем смысле) лоском. Это принципиально: имейте дело с проверенными сервисами по монетизации, у которых есть поддержка международных платежных систем. Я возлагаю большие надежды на Facebook, который скоро сделает звуковые стримы. Будем честны: не особо интересно смотреть на то, как два человека сидят, делая прямой эфир в инстаграме. За Facebook подтянется и Instagram — это же одна контора. В Instagram тоже вводят донейшены за лайвы, но скорее всего до России эта функция дойдет нескоро. Например, у нас до сих пор нет шоппинг-тегов и донейшн-стикеров.
На какой платформе делать блог прямо сейчас?
Стоит ли идти в TikTok? Если вы не ждете быстрой монетизации, то пробуйте — получить там 10–15 тысяч просмотров довольно просто. Но чтобы получать деньги рекламодателей, вам нужно хотя бы полтора года. Понимаете, можно даже стать популярным TikTok-блогером, но зарабатывать копейки. В чатах блогеров над такими смеются — люди делают челленджи за 300 рублей, имея очень и очень серьезные цифры по охватам. Натурально — работают за доширак.
Я советую развиваться на платформе Telegram. Скажу вам простую формулу для расчета стоимости рекламы там: один подписчик — один рубль. У меня 30 тысяч подписчиков, поэтому один мой пост стоит 30 тысяч рублей. До кризиса я продавал 10 постов в месяц. Вот и считайте. Telegram не так моден, как TikTok, но уже сложился как деловая платформа в России и будет только расти. Но главное, конечно, это ваша экспертиза профессиональная, которую вам нужно через блог транслировать. Это основное — вы должны иметь доступ к уникальной информации. Например, вы стюардесса или врач — это сейчас особенно актуально. Если вы будете писать о буднях врача скорой помощи — моментально станете звездой. Вот только врачам сейчас некогда каналы вести, им бы поспать. К сожалению, блогерами чаще всего становятся те, кому нечего сказать обществу. Даже Ким Кардашьян приносит пользу читателю — учит, как делать мейк-ап. Есть еще стратегия средневековой ярмарки: я — фокусник, я — лилипут. На этой стратегии выезжают Little Big.
95% людей, которые идут в блогеры, не добиваются успеха. Потому что надо пахать. Два года я начал вести свой блог и тратил на него 4 часа работы в день. Если оценить мой человеко-час по самой скромной ставке — мой блог стоит как однокомнатная квартира в Москве. Магической таблетки нет.
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