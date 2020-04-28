SMM-эксперт Павел Гуров: «Контент приносит мне больше 100 000 рублей в месяц. Диджитал — все что у нас осталось в кризис»

Павел Гуров, smm-специалист, блогер с 78 тысячами подписчиков в instagram

Мой офлайн-бизнес теряет деньги. Что делать?

С одной стороны, рынок диджитал-маркетинга лучше всего подготовлен к сегодняшнему кризису — это не гостиничная сфера и не ресторанный бизнес, которым, кажется, придется начинать все заново. С другой стороны — клиенты агентств чаще всего не диджитал-бизнесы. Последний мой большой клиент — стартап для дальнобойщиков, которые, кстати, до сих пор себе ездят вполне прекрасно, но даже этот стартап заморозился. В ленте фейсбука все, конечно, храбрятся: мы сделали онлайн-офис, мы сделали VR-офис. Но в VR нельзя сделать деньги, они должны откуда-то появиться. И они берутся собственно из оффлайн-бизнеса конечно же. У моего небольшого агентства — сразу минус 200 тысяч рублей в месяц. Клиенты клянутся и божатся, что вернутся когда-нибудь в мае, однако авторитетный журнал Science пишет, что карантины будут длиться до 2022 года.

Как спасать свой офлайн-бизнес? В первую очередь — минимизировать все оффлайновые активы. Если бы у меня был офис, я бы потерял гораздо больше, чем 200 тысяч в месяц. Мой клиент заморозился — я всего лишь пошел в командный мессенджер и переключился в Slack с бизнес-тарифа на обычный (со слезой).

Поговорим о профессиях, которые, казалось бы, намертво пристегнуты к офлайну, например барбер, парикмахер. У блогера Никсель Пиксель я увидел вдохновляющий пример: кибер-барбер. Это работает так: специалист вам звонит в Zoom, вы берете ножнички в руки, а он объясняет, что и как. Никсель Пиксель так сделала очень сложную стрижку и заплатила барберу деньги — он суперпарикмахер, который как и все сейчас остался дома. Если у вас есть экспертиза — транслируйте ее онлайн. Я, например, с удовольствием заплачу, если меня научат по Zoom делать фантастический торт. Повторюсь — не нужно баловать людей и приучать их к мысли, что все должно быть бесплатным, даже микроплатежи лучше, чем ничего. Они позволят продержаться на плаву пару месяцев, пока режим самоизоляции не закончится.