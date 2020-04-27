Как делают тесты на коронавирус? Почему они могут оказаться ложноотрицательными? Ответы на главные вопросы о диагностике COVID-19

Из-за чего появляются ложноотрицательные результаты при ПЦР?

Пациент является носителем вируса, но по результатам теста COVID-19 не выявлен. Почему? Сам по себе метод очень точный, но далеко не все существующие тест-системы на его основе реализуют все преимущества. Возможны также лабораторные ошибки, особенно в условиях высокой нагрузки, результаты зависят от правильности взятия биоматериала, его хранения и транспортировки. Существуют и объективные основания для ложноотрицательных результатов: вирус может не выявляться на ранних стадиях болезни и во время выздоровления, потому что его количество в единице объема незначительно. Когда пациент уже поправился, ПЦР-тест также даст отрицательный результат.

Можно ли провести тест в домашних условиях?

Сейчас создаются методы вирусной диагностики, которые опираются на преимущества ПЦР и в то же время лишены ее условных недостатков. В апреле в России и зарубежных странах появились тесты, основанные на изотермической амплификации – это также многократное копирование, но для него не нужны лабораторные условия. Результат можно получить значительно быстрее, примерно за 40-50 минут. В Петербурге уже разработан прототип теста на основе этого метода, его можно будет использовать дома, а результат узнать – через 15-20 минут. За такими тестами будущее, но на рынке их пока нет.

Сейчас все хотят определить у себя уровень антител на короновирус. Что это за метод? Насколько можно доверять его результатам?

Существует целая группа методов, основанных на определении антител IgM в биологических жидкостях (чаще всего крови), выработанных организмом в ответ на заражение – их называют серологическими. Это быстро, но неэффективно на ранней стадии заболевания, так как антитела начинают производиться только на 4-10 день после инфицирования коронавирусом. В этом случае чаще встречаются ложноотрицательные и ложноположительные результаты. Однако один из таких тестов был даже включен в Национальные клинические рекомендации по COVID-19 в КНР (7-ой пересмотр) – роль сыграла скорость и простота использования, его результат виден на тест-полоске. Такой скрининговый метод показан для бессимптомных носителей, при госпитализации в стационар (разделение потоков инфекционных больных), медицинских работников, людей, чья работа связана с контактами с большим количеством людей. Для окончательного подтверждения диагноза во всех случаях требуется повторное тестирование методом ПЦР.

Наибольшее внимание сейчас приковано к определению антител IgG, так как именно они отвечают за иммунитет после перенесенного заболевания. Этот тип антител появляется гораздо позже, чем IgM, и обеспечивает защиту при повторном контакте с вирусом. Однако сейчас отсутствуют данные, которые однозначно указывали бы на стойкость такого иммунитета. В Китае было проведено исследование антител у 175 человек, принесших короновирус в легкой форме, и у 10 испытуемых их не обнаружили.