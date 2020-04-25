Дистанционное обучение в петербургских школах может закончиться досрочно. «Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина. По ее словам, обычно в мае в школах идет повторение изученного материала.
Петербургские школьники смогут завершить обучение досрочно
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Фото: Shuttertock
Школьники смогут уйти на каникулы уже в мае, итоговые будут ставить в зависимости от оценок за первые три четверти. Также будет разрешено не учитывать последнюю четверть, если ее результаты у конкретного ученика оказались заведомо хуже. Однако это не касается выпускников школы: сдающие государственные экзамены девятиклассники и одиннадцатиклассники продолжат учиться дистанционно.
«Это сделано в первую очередь для семей, которые не захотят пока отправлять детей в школу, даже если будет принято решение об их открытии в мае. Также данная мера ориентирована на семьи, которые собираются в ближайшее время проживать за городом, где доступ к технологиям дистанционного образования затруднён», — добавили в Смольном.
Ранее стало известно, что «ВКонтакте» подключится к государственному проекту «Цифровая образовательная среда», курируемый Минкомсвязи и Министерством просвещения. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, он станет российским аналогом Zoom для школ, который к тому же будет защищен от хакерских атак.
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