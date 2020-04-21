Ученые обнаружили первую серьезную мутацию коронавируса SARS-CoV-2

Всего в исследовании участвовали 106 образцов SARS-CoV-2, данные охватывали 54 записи из США, 35 из Китая, 3 из Испании, 2 из Бразилии и по одной из Австралии, Финляндии, Индии, Италии, Непала, Южной Кореи и Швеции. Обнаруженная мутация была выявлена в образце пациента из Индии, взятого 27 января. Она снизила способность патогена связываться с рецептором ACE2 в клетках человека.

Ученые также сравнили информацию о новом виде коронавируса с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, вызвавшем в 2002-2003 годах вспышку тяжелого острого респираторного синдрома — атипичной пневмонии. Как показали результаты, в целом геном нового вируса SARS-CoV-2 значительно устойчивее и менее подвержен мутациям, чем предшественник. Кроме того, он более стабилен, чем вирусы, вызывающие ОРВИ.

Авторы исследования отмечают — полученные результаты вселяют надежду на то, что вакцина от Covid-19 будет эффективной. Однако в случае, если мутации продолжат выявляться, это может существенно осложнить работу над вакциной. «Относительно стабильный геном SARS-CoV-2 является хорошим показателем для борьбы с эпидемией, поскольку меньшее количество мутаций дает надежду на быструю разработку вакцин и противовирусных препаратов», — объясняют ученые.

«Поскольку вирус продолжает быстро распространяться по всему миру и накапливается все больше геномных данных, все еще необходимо тщательно отслеживать динамику эволюции и мутации SARS-CoV-2. Мы подтвердили, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, но также доказали, что новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась», — добавляют авторы исследования.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.